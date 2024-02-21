Odunpazarı Belediyesi Şehit Muhammed Tunahan Evcin İçin Mevlit Okuttu - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi Şehit Muhammed Tunahan Evcin İçin Mevlit Okuttu

Odunpazarı Belediyesi Şehit Muhammed Tunahan Evcin İçin Mevlit Okuttu

Odunpazarı Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Eskişehirli Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin için 40 Mevlidi okuttu. Belediye Başkanı Kazım Kurt, Evcin'in ailesini ziyaret ederek baş sağlığı ve sabır diledi. Törene Korgeneral İsmail Üner ve Evcin'in ailesi de katıldı. Mevlidin ardından belediye tarafından Evcin adına yemek dağıtıldı.

21.02.2024 15:26  Güncelleme: 15:31
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Odunpazarı Belediyesi, 12 Ocak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Eskişehirli Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin için 40 Mevlidi okuttu.

Mevlit öncesinde Muhammed Tunahan Evcin'in acılı ailesini ziyaret eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, aileye baş sağlığı ve sabır diledi. Ardından da Evcin'in baba ocağı olan sitenin bahçesinde Evcin için Mevlid-i Şerif okundu. Korgeneral İsmail Üner ve Tunahan Evcin'in babası Nazif Evcin, annesi Ferah Evcin ile diğer aile üyelerinin de katıldığı törene Eskişehirliler yoğun ilgi gösterdi. Belediye, okunan mevlidin ardından Evcin adına yemek dağıttı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi Şehit Muhammed Tunahan Evcin İçin Mevlit Okuttu - Son Dakika


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