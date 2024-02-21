Odunpazarı Belediyesi Şehit Muhammed Tunahan Evcin İçin Mevlit Okuttu

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Odunpazarı Belediyesi, 12 Ocak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Eskişehirli Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin için 40 Mevlidi okuttu.

Mevlit öncesinde Muhammed Tunahan Evcin'in acılı ailesini ziyaret eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, aileye baş sağlığı ve sabır diledi. Ardından da Evcin'in baba ocağı olan sitenin bahçesinde Evcin için Mevlid-i Şerif okundu. Korgeneral İsmail Üner ve Tunahan Evcin'in babası Nazif Evcin, annesi Ferah Evcin ile diğer aile üyelerinin de katıldığı törene Eskişehirliler yoğun ilgi gösterdi. Belediye, okunan mevlidin ardından Evcin adına yemek dağıttı. - ESKİŞEHİR