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Öğrenciler Anıtkabir'de

27.05.2022 00:58
Öğrenciler Anıtkabir'de

Yenimahalle Belediyesinin Şentepe Destek Eğitim Merkezi'nde sınava hazırlanan öğrenciler, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yenimahalle Belediyesinin Şentepe Destek Eğitim Merkezi'nde sınava hazırlanan öğrenciler, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yenimahalle Belediyesinin Şentepe Destek Eğitim Merkezi'nde sınava hazırlanan 8'inci sınıf öğrencileri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Öğretmenleri eşliğinde ilk olarak Aslanlı Yol'dan geçen 50 öğrenci, ellerinde Türk Bayrakları ile Anıtkabir'i karış karış gezerek Ata'nın huzuruna çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Gezide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret eden öğrenciler, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde de tarihe yolculuk yapma fırsatı yakaladı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a kendilerine sunulan imkandan ötürü teşekkür eden öğrenciler, Anıtkabir'in önünde açtıkları Türk bayrağı ile de fotoğraf çektirdi.

Haftada 20 saat eğitim alıyorlar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine ve düşüncelerine sahip gençler yetiştirmek temel hedefimizdir diyen Yaşar, "Yenimahalle'de gençlerin ve çocukların çağdaş ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi için çalışıyoruz. Çocuklarımız bu destek eğitim merkezlerimizde ücretsiz olarak haftada 20 saat eğitim alıyorlar. Onların başarısı bizleri mutlu ediyor. İnşallah ilerde güzel yerlere gelerek bizleri gururlandıracaklar" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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