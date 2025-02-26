Öğrenciler, Deyim ve Atasözlerini Sergiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Öğrenciler, Deyim ve Atasözlerini Sergiledi

Öğrenciler, Deyim ve Atasözlerini Sergiledi

Beşeylül İlkokulu öğrencileri, dil projesi kapsamında deyim ve atasözlerini görsellerle anlattı.

26.02.2025 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Beşeylül İlkokulu öğrencileri, deyim ve atasözlerini dikkat çeken görsel materyallerle anlatarak anlamlarını pekiştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Dilimizin Zenginlikleri" Projesi kapsamında, 2'nci 3'ncü ve 4'ncü sınıf öğrencileri rehber öğretmenleri eşliğinde deyim ve atasözlerini resimlerle tasvir etti. Öğrencilerin hazırladığı çalışmalar okulda sergilenirken, sergiye İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve şube müdürleri katıldı.

Sergiyi gezen Kaymakam Kahraman, öğrencilerle sohbet ederek emeği geçenleri tebrik etti. Açıklamasında, dilimizin zenginliğini vurgulayarak şunları söyledi: "Deyimlerimiz, dilimizin zenginliğini ortaya koyarken atasözlerimiz ise milletimizin tecrübelerini ve kültürel mirasını yansıtmaktadır. Geçmişten gelen bu değerleri gelecek nesillere aktarmak ve öğrencilerimizin kalıcı öğrenmelerini sağlamak adına bu tür etkinlikler büyük önem taşımaktadır. Çocuklarımızın öğrenirken eğlenmesini ve sanatsal yönlerini geliştirmesini destekleyen bu tür projeleri her zaman teşvik edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sergi, öğrenciler ve veliler tarafından büyük ilgi görürken, katılımcılar öğrenci çalışmalarını ilgiyle inceledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Pazaryeri, bilecik, Kültür, Eğitim, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrenciler, Deyim ve Atasözlerini Sergiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:26 Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi Aylık geliri dudak uçuklattı Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi! Aylık geliri dudak uçuklattı
12:26 Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç
11:27 Sözün bittiği yer İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi
10:38 İmamoğlu’nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?
10:17 Trump’tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu
17:23 Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu
16:57 Antalyaspor’u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:52 Kızıl Goncalar’dan Bahar’a şaşırtan transfer Kızıl Goncalar'dan Bahar'a şaşırtan transfer
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:25 Jose Mourinho’dan Galatasaray’a dava kararı Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 12:41:49. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrenciler, Deyim ve Atasözlerini Sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.