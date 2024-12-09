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Öğrenciler Gazetecilerle Buluştu

Öğrenciler Gazetecilerle Buluştu

Niğde Üniversitesi'nde düzenlenen 'Kariyer Buluşmaları' programında, gazeteciler öğrencilerle buluştu.

09.12.2024 14:58
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu'nun 'Kariyer Buluşmaları' programı çerçevesinde öğrenciler gazetecilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin meslekleri yakından tanımaları, ilgilendikleri mesleklerle ilgili merak ettiği sorulara yanıt bulmaları için düzenlenen programda gazeteciler İhlas Haber Ajansı Niğde muhabiri Sema Tekeli ve ATV Haber Niğde muhabiri ve DMC Haber kurucusu Hayrettin Yenel Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Emre Yavuzer moderatörlüğünde öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü tarafından organize edilen 'Kariyer Buluşmaları' programına Grafik Tasarımı Programı, Moda Tasarımı Programı ve Geleneksel El Sanatları Programı öğrencileri ile Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Emre Yavuzer, Müdür Yardımcıları Öğretim Görevlisi Yunus Gök ve Öğretim Görevlisi M. Murat Adıyaman ile Öğretim Görevlisi Recep Tetir katıldı.

Mesleki deneyimlerini öğrencilere aktaran ve öğrencilerin habercilikle ilgili merak ettikleri soruları yanıtlayan gazeteciler Sema Tekeli ve Hayrettin Yenel, öğrencilerin mezun olduklarında sektörde karşılaşabilecekleri konuları anlattıklarını ve düzenlenen program sayesinde onlara rehberlik etmekten dolayı memnun olduklarını dile getirdiler.

'Kariyer Buluşmaları' programı ile ilgili bilgi veren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Emre Yavuzer öğrencilerin farklı sektörlerdeki mesleki zorlukları, kolaylıkları veya nasıl aşabileceklerini öğrenebilmeleri için rol model buluşmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yavuzer; "Kariyer buluşmaları kapsamında sektörde önemli deneyimlere sahip temsilcileri öğrencilerimizle bir araya getiriyoruz. Tecrübe kolay kazanılan bir şey değil ve öğrencilerimizin merak ettikleri soruları sormalarını ve hızlı cevap almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksek Okulu olarak daha çok sanata dayalı bölümlerimiz var. Mezun olduktan sonra onlara ilham oluşturabilme potansiyeli yüksek katılımcıları konuk olarak davet ediyoruz" dedi.

Grafik Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencisi Tayyip Düzgün ve Geleneksel El Sanatları Bölümü öğrencisi Suna Mansuroğlu söyleşilerde yapılan konuşmaların iş hayatlarında kendilerine büyük katkı sağlayacağını ifade ederek okul yönetimine düzenlenen programdan dolayı teşekkür ettiler. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öğrenciler Gazetecilerle Buluştu - Son Dakika

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