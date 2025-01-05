Öğrenciler Kuşlar İçin Yuva Yaptı

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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde ilkokul öğrencileri, kışın kuşların üşümemesi ve yem ihtiyaçlarının karşılanması için okul bahçesinde yuva oluşturdu.

14 Nisan İlkokulunda öğrenim gören 7-10 yaş arası öğrenciler, kuşların üşümemesi için tamamen atık malzemelerle yaptıkları yuvaları okul bahçesinde bulunan ağaçlara astı.

Kuşların üşümemesi ve içinde rahat edebilmesi için minik elleriyle yuvaları özenle hazırlayan öğrenciler, yaptıklarını okul ve parklarda bulunan ağaçlara asarak kuşlar için yaşam alanı oluşturdu.

Doğayı ve hayvanları çok sevdiğini belirten öğrenciler hayatın paylaşmakla güzelleşeceğini söyledi. Hayvanlarla yiyeceklerini paylaşmayı çok sevdiklerini söyleyen öğrenciler "Onları soğuktan korunmak istiyoruz. Bu nedenle böyle bir proje yaptık. Projede yer almak hepimizi çok mutlu etti" diye konuştu. - AĞRI