Öğrenciler Mesleklerle Buluştu

Türkeli ilçesinde yürütülen "Herkesin Bir Mesleği Olmalı Projesi" kapsamında, öğrenciler iş yerlerini ziyaret ederek meslekleri yerinde tanıma fırsatı buldu, emektar ustalardan iş ahlakı ve üretkenlik konularında bilgi aldı.

Sinop'ta yürütülen "Herkesin Bir Mesleği Olmalı", " Öğrencilerimizi Mesleğin Ustalarıyla Buluşturuyoruz" başlıklı projeler kapsamında, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, ilçe sanayi sitesinde bulunan işyerlerinde mesleğin ustaları ve MESEM öğrencileri ile buluştu.

28-30 Nisan tarihleri arasında tüm Ortaokul 8.sınıf öğrencileri, ilçede bulunan işyerlerini ziyaret ederek, hem meslekleri yerinde tanıma, hem de mesleğin emektar ustalarından iş ahlakı ve üretkenliğine dair değerli bilgileri edinme fırsatı buldu.

Eğitim ve emeğin buluştuğu bu anlamlı ziyarete İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar ve Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Karahan da katıldı.

Kaymakam Kahraman, geleceğin mimarı olan öğrencilere farklı meslek dallarının tanıtılmasında yol gösterici olan, bu etkinliğe katkı sunan tüm katılımcılara, usta öğreticilere ve öğrencilere teşekkür etti. - SİNOP