Öğrenciler Yavru Kediyi Hayata Döndürdü

Kastamonu'da karşıya geçmek isteyen yavru kediye araç çarptı. Yerde baygın halde yatan yavru kediyi gören üniversite öğrencileri, kalp masajı yaparak ve su içirerek yavru kediyi hayata döndürdüler.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde okuyan Binnur Dilsiz, Sıla İtkü, Nurcan Öz, Kader Koçmar ve Gamze Gül Atmaca, ders kapsamında bir çekim için üniversiteden şehir merkezine gittiler. Şehir merkezinde gezindikleri sırada karşıya geçmek isteyen yavru kediye bir araç çarptı. Araç, yavru kediye çarptıktan sonra arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Bu esnada yarı baygın halde yerde yatar vaziyette yavru kediyi gören Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde okuyan Binnur Dilsiz, Sıla İtkü, Nurcan Öz, Kader Koçmar ve Gamze Gül Atmaca, kedinin bulunduğu yere giderek müdahale etti. Yavru kediye önce su veren öğrenciler, ardından kalp masajı yaptı. Bir süre yapılan kalp masajı sonrası yavru kedi kendisine geldi. Bu sırada Kastamonu Geçici Hayvan Bakımevinden gelen görevliler tarafından yavru kedi bulunduğu yerden alınarak barınağa götürüldü.

"Su kapağıyla su verip, ardından kalp masajı yaptık"

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Nurcan Öz, "Ekipteki arkadaşlarla birlikte Gazetecilik bölümü okuduğumuz için çekim çalışmalarına çıkmıştık. Çekim yaptığımız esnada ufak bir yavru kedi sesi duyduk. Sese doğru yönümüzü dönüp baktığımızda ani bir fren sesi duyduk, her şey biranda oldu. Yavru kedi o esnada ezilmişti. Gamze kızımız koşarak hemen yavru kediye müdahale etti. Yavru kediyi kucaklayıp alıp getirdi. İlk yardım bilgimiz çok fazla yoktu ama aklıma ilk gelen şey su kapağıyla su vermek oldu. Ardından ufak bir kalp masajı yapmaya çalıştık. O esnada biraz üzgündüm ama telaşlı haldeydik. Faydamız oldu umarım, bu sırada birisi bir numara verdi bize, bu numarayı aramamızı söyledi. Bizlerde o numarayı aradık ve Hayvan Bakımevinden geldiler. Kısa sürede olay yerine gelip yavru kediyi alıp götürdüler. Yavru kedinin vakit geçmeden biran önce bakımı yapıldı, sağlığına tekrar geri kavuştuğunu öğrendik. Bundan dolayı çok mutlu oldum" dedi.

"Çok duygusaldım, ağlayarak kediye kalp masajı yapıyordum"

Çekim çalışması yapmak için kampüsten şehir merkezine gittiklerini söyleyen Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Gamze Gül Atmaca ise, "Yavru kedinin sesini duyduk. Yavru kediye bir aracın çarptığını ve ezildiğini gördüm. Araçları durdurup koşarak kedinin yanına gittim. Yavru kediyi kucağıma aldım. Yoldan kenara çektim. Burada önce su verdik, ardından da kalp masajı yaptık. Bu esnada veteriner hekimler gelerek yavru kediyi tedavi etmek amacıyla alıp götürdüler. Aslında hayvanlara karşı ilk yardım bilgimiz yok. Ancak yaptığımız kalp masajıyla hayata döndü yavru kedi, onun üzerine de hemen veteriner hekim geldi ve bizden teslim alıp kediyi götürdüler. Çok duygusaldım, ağlayarak kediye kalp masajı yapıyordum o an" diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Kader Koçmar da, "Arkadaşlarım yavru kedi ile ilgilenirken bende Gazetecilik Bölümü öğrencisi olduğum için direk refleks olarak çekim yapma gereği duydum. Cep telefonumu çıkarıp çekim yapmaya başladım. Arkadaşlarım kediyle ilgilenirken bende onları çektim. Ben normalde kediden çok korkan birisiyim, çok yaklaşamadım ama su verebildim sadece. Ardından belki bir haber değeri olabilir diye arkadaşlarımın kalp masajı yaparken çekimlerini yaptım" şeklinde konuştu. - KASTAMONU