Öğrenciler yemeklerinin nasıl piştiğini gördü - Son Dakika

Düzce Üniversitesi öğrencileri yemeklerin kaliteli ve hijyenik bir ortamda hazırlanma sürecine tanıklık ediyor.

Her alanda olduğu gibi beslenme hizmetlerinde de şeffaflığa verdiği önemi gösteren Düzce Üniversitesi, "Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor?" etkinliği kapsamında öğrencilerini, Konuralp Yerleşkesi Karavana Mutfağı'nda konuk etti. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile Düzce Üniversitesi öğrencileri, pişirilen yemeklerin kalite standartları kapsamında nasıl hazırlandığını yerinde görme imkanı elde ediyor.

Beslenme Hizmetleri Birimi Şube Müdürü ve Gıda Yüksek Mühendisi eşliğinde mutfak alanı, soğuk hava ve gıda depoları, bulaşıkhaneler ve diğer hizmet alanlarını ziyaret eden öğrenciler, yemeklerin kaliteli ve güvenilir marka hammaddelerle hijyenik bir ortamda hazırlanma sürecine bizzat şahitlik ediyor. Etkinlik sonunda öğrencilere yemek ikramı da yapılıyor. - DÜZCE