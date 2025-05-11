Öğrencilerden Anneler Günü\'ne Özel Klip

Tuzla Atatürk İlkokulu öğrencileri, Anneler Günü'ne özel unutulmaz bir hediye hazırladı. Çocukların, usta sanatçı Volkan Konak'ın 'Mimoza Çiçeğim' adlı eserini seslendirerek hazırladıkları klip, izleyenlerin beğenisini topladı.

Tuzla Atatürk İlkokulu öğrencileri, Anneler Günü'nü anlamlı bir sürprizle kutladı. Müzik öğretmeni Ümran Kocakır'ın öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, usta sanatçı Volkan Konak'ın sevilen eseri Mimoza Çiçeğim'i hem çalıp hem söyleyerek özel bir video klip hazırladı. Duygu dolu anların yaşandığı proje kapsamında Keman Kulübü öğrencileri bir yandan enstrümanlarıyla şarkının melodisini çalarken, bir yandan sevgi dolu sözlere ses verdi. Annelerine duydukları sevgiyi usta sanatçı Volkan Konak'ın sevilen eseriyle ifade eden çocuklar, izleyenleri duygulandırdı. Klip sosyal medya da büyük beğeni topladı. - İSTANBUL