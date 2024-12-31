Öğrencilerden Huzurevine Konser

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Bilecikli lise öğrencilerinden yaşlı çınarlara konser havasında ziyaret gerçekleşti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Huzurevi'ne İbn-i Sina Sağlık Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ziyaret etti. Ziyaret kapsamında öğrenciler yanlarında getirdikleri müzik aletleriyle yaşlı çınarlara konser havasında jest yaptı. Daha sonrasında ise; yerini hoş sohbet ve muhabbet alırken öğrenciler huzurevi sakinlerini tanımak adına soru, cevap şeklinde program son buldu. - BİLECİK