Öğrencilerden İstiklal Marşı Klibi

Erzincan'da ortaokul öğrencilerinden İstiklal Marşı klibi

ERZİNCAN - Erzincan'da Mehmetçik Ortaokulu öğrencileri İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Mehmetçik Ortaokulu okul idaresi ve öğretmenleri, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünün 104'üncü yıl dönümü anısına öğrencilerle video klip hazırladı.

Klipte, okul bünyesinde öğrenim gören öğrenciler İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri için Mehmet Akif Ersoy'un, "Kahraman Ordumuza" ithafıyla yazdığı ve Türk milletinin özgürlüğünü ilan eden İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.