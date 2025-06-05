Öğrencilerden \'Latmos\' Projesi

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Marmaris Evrenpaşa Ortaokulu öğrencileri, tarih, sanat ve teknolojiyi harmanlayarak ortaya koydukları "Zamanın Gölgesinde: Latmos" adlı projeyi tanıtmak üzere Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ı makamında ziyaret etti.

Evrenpaşa Ortaokulu öğrencileri ile Okul Müdürü Zeki Özcan, Türkçe Öğretmeni Seda Demirtürk'ün eşlik ettiği ziyarette, proje sürecine dair detaylı bilgiler paylaşıldı. Öğrenciler, Anadolu'nun en eski aile tasvirleri olarak kabul edilen Latmos figürlerinden ilham alarak seramik tabak, linol baskı, kumaş deseni, çini kupa, dijital oyun, sesli kitap uygulaması gibi çok çeşitli ürünler ortaya koydu. Bu yönüyle proje, geçmiş ile geleceği sanat ve teknoloji aracılığıyla buluşturan nitelikli bir çalışma olarak öne çıkıyor.

"Zamanın Gölgesinde: Latmos" adlı kitapta, öğrencilerin hazırladığı sanat eserleri, yazılar ve dijital içeriklerle desteklenerek bütüncül bir yapı sunuyor. Latmos figürlerinin öğrencilerin hayal gücüyle yeniden hayat bulduğu eser, yalnızca görsel bir şölen sunmakla kalmıyor; aynı zamanda "aile" kavramının tarih boyunca sevgi, aidiyet ve birliktelik üzerinden nasıl şekillendiğine dair güçlü bir mesaj da iletiyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'a projeyi ve hazırlanan kitabı takdim eden öğrenciler, görsel sanatlar, yazarlık, dijital tasarım ve kültürel farkındalık alanındaki becerilerini bir araya getirdikleri bu özel projeyle takdir topladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: "Evrenpaşa Ortaokulu öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hayata geçirdiği bu anlamlı çalışma, Aile Yılı'na yakışır şekilde hem tarih bilincini hem de sanatsal ve dijital üretkenliği harmanlayan örnek bir projedir. Latmos'un binlerce yıllık mirasını öğrencilerimizin hayal gücüyle yeniden yorumlaması, geleceğe bırakacağımız kültürel izler açısından son derece kıymetlidir. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerimizi yürekten kutluyor; tarihi mirasa sahip çıkan bu anlamlı çalışmanın ilham vermesini temenni ediyoruz" dedi. - MUĞLA