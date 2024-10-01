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Öğrencilerden Yaşlılara Ziyaret

Öğrencilerden Yaşlılara Ziyaret

Hisarcık'taki öğrenciler, Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

01.10.2024 16:14
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Atatürk İlkokulu 4'üncü sınıflarından bir grup öğrenci Okul Müdürü Pelin Solak, Sınıf Öğretmenleri Cavit Özçil, Mehmet Kaya ve Şeyma Koç nezaretinde Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle ilçe merkezinde oturan Alime Bal ve Hafize Sarıkaş isimli yaşlı kadınları evlerinde ziyaret ederek ellerini öptüler, kurabiye ve meyve suyu ikram edip onlarla sohbet ettiler.

Öğrencilere büyüklere sevgi ve saygıyı öğretmek amacıyla Dünya Yaşlılar Gününde yaşlıları evlerinde ziyaret ettiklerini söyleyen Okul Müdürü Pelin Solak," Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Yaşlılık her insan için değişik mana ve önem ifade etmektedir. Yaşlılar Gününde yaşlılarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek adına öğrencilerimizle birlikte yaptığımız ziyarette hem öğrencilerimiz yaşlı büyükleriyle sohbet etme fırsatı buldu, hem de yaşlılarımız çocukluk hatıralarını yaşadılar. Allah onlara uzun ömür versin ve başımızdan eksik etmesin" dedi.

Öğrenciler, yaşlıları evlerinde ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirttiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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