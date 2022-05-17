Öğrencilere sınav kaygısı semineri verildi - Son Dakika
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Öğrencilere sınav kaygısı semineri verildi

17.05.2022 11:02
Öğrencilere sınav kaygısı semineri verildi

Başiskele Belediyesi, ilçede eğitim gören öğrencilere sınav kaygısı semineri düzenledi.

Başiskele Belediyesi, ilçede eğitim gören öğrencilere sınav kaygısı semineri düzenledi.

Başiskele Belediyesi'nin aile ve kadına yönelik hizmetlerinin tek bir çatı altında toplandığı KALE Modeli'nin Aile Akademisi programları çerçevesinde eğitim seminerleri başladı. Eğitim danışmanı Nilgün Altun tarafından Şehit Yunus Emre Ezer Ortaokulu'nda sınav kaygısı eğitimleri verildi.

İki oturum halinde verilen eğitimlerde öğrencilere sınav korkularının ve kaygılarının farkına varma, sınav kaygısı ile baş edebilme, doğru nefes almayı öğrenme, beden gerginliğini ortadan kaldırma konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Okul sınavları başta olmak üzere yaklaşan liselere giriş ve üniversiteye giriş sınavları öncesi sınav kaygısı seminerleri diğer okullarda da devam edecek. - KOCAELİ

Öğrencilere sınav kaygısı semineri verildi
Öğrencilere sınav kaygısı semineri verildi
Öğrencilere sınav kaygısı semineri verildi

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Kaynak: İHA

Başiskele, Yerel, Son Dakika

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