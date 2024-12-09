Öğrencilere Terör Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Öğrencilere Terör Bilgilendirmesi

Öğrencilere Terör Bilgilendirmesi

Erzurum'da lise öğrencilerine terör örgütleri hakkında bilgilendirme konferansı düzenlendi.

09.12.2024 14:14
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro amirliğince lise öğrencilerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Gençlik Güvenli Gelecek Projesi kapsamında; Şükrüpaşa Anadolu Lisesinde öğrenim gören öğrencilere yönelik iki oturum halinde bilgilendirme konferansı yapıldı. Öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerinin özgür ve güvenli ortamda sürdürülebilmeleri adına terör örgütlerinin hedefleri, eleman temin etme yöntemleri anlatıldı. Öğrencilerle birlikte ortak hareket bilinci uyandırmak amacıyla yaklaşık 600 öğrenciye ulaşılıp öğrencilere broşür dağıtımı yapılırken çeşitli hediye ve ikramlarda bulunuldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Politika, erzurum, Gençlik, Eğitim, Yerel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrencilere Terör Bilgilendirmesi - Son Dakika

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