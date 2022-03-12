Öğrencilerin müzik eşliğinde kar eğlencesi - Son Dakika
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Öğrencilerin müzik eşliğinde kar eğlencesi

12.03.2022 22:12

Öğrencilerin müzik eşliğinde kar eğlencesi Gaziantep öğrencilerin "kar" eğlencesi kameraya yansıdı Gaziantep'te ortaokul öğrencileri Mart ayında yağan karın tadını teneffüste çalan müzik eşliğinde dans ederek çıkardı.

Öğrencilerin müzik eşliğinde kar eğlencesi

Gaziantep öğrencilerin "kar" eğlencesi kameraya yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te ortaokul öğrencileri Mart ayında yağan karın tadını teneffüste çalan müzik eşliğinde dans ederek çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde dün aniden bastıran kar yağışına teneffüs arasında yakalanan Şehit Servet Tomak ile Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu öğrencileri karın tadını müzik eşliğinde dans ederek çıkardı. Kent merkezine Mart ayında yağan karı büyük sevinçle karşılayan öğrencilerin kar eğlencesi yürekleri ısıttı. Karın tadını hep birlikte dans ederek çıkaran öğrencilerin o anları telefon kamerasıyla kaydedildi.

Okulun bahçesine çıkan öğrenciler okul megafonundan çalan "Bilmem mi?" ve "Kapandı bu eski yara" şarkıları eşliğinde eğlendi. Yüzlerce öğrencinin hep bir ağızdan aynı şarkıyı söylemesi renkli görüntüler oluşturdu. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler yüzlerce beğeni aldı.

Öğrencilerin müzik eşliğinde kar eğlencesi
Öğrencilerin müzik eşliğinde kar eğlencesi
Öğrencilerin müzik eşliğinde kar eğlencesi

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Gaziantep, Müzik, Mart, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrencilerin müzik eşliğinde kar eğlencesi - Son Dakika


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