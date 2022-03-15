Öğrencilerini kırmayıp nikah şahidi oldular - Son Dakika
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Öğrencilerini kırmayıp nikah şahidi oldular

15.03.2022 09:28
Öğrencilerini kırmayıp nikah şahidi oldular

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ve Öğretim Görevlisi Şebnem Ergizler, öğrencileri Cenan Esen'in 'Nikah şahidim olur musunuz?' teklifini geri çevirmedi, genç çiftin en mutlu anına tanıklık etti.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ve Öğretim Görevlisi Şebnem Ergizler, öğrencileri Cenan Esen'in 'Nikah şahidim olur musunuz?' teklifini geri çevirmedi, genç çiftin en mutlu anına tanıklık etti. Kendisine, sosyal medya üzerinden mesaj atarak ulaşan Cenan'ı kırmayan Rektör Aşkar, aile cüzdanını öğrencisine teslim etti.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı öğrencisi Cenan Esen (28), kendisiyle aynı yaşta olan, özel bir firmada görevli eşi Osman Esen'le 9 Ocak'ta, vapurla seyahat ederken tanıştı. Karşıyaka'dan Balçova'ya giderken, hiç akıllarında olmayan bir aşk yolculuğunun da ilk adımını atan genç çift, kısa sürede birbirlerine bağlandı. Çift, tanıştıktan 1,5 ay sonra evlenme kararı aldı. Üniversitede eğitimini sürdüren Cenan Esen, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar'a sosyal medya üzerinden, 'Sizi, nikah şahidim olarak görmekten gurur duyarım. Nikah şahidim olursanız çok sevinirim. Dilerim gelebilirsiniz' mesajını attı. Bu mesaj üzerine duygulanan ve mutluluk duyan Rektör Aşkar, teklifi kabul etti. Daha sonra Cenan Esen, nişanlısı ile birlikte Rektör Aşkar'ı ziyaret ederek nikah davetiyelerini verdi. Genç çift, diğer nikah şahitliği için de İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Şebnem Ergizler'i telefonla aradı. Ergizler de teklifi kabul ederek mutlu gününde öğrencisini yalnız bırakmadı. Genç çift, Balçova Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyılan nikahla dünya evine girdi.

"Öğrencilerimizle sosyal bağımızı güçlü tutuyoruz"

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, Esen çiftine mutluluklar dileyerek, "Akademik başarıların yanı sıra özel günlerinde de öğrencilerimizin yanında olmak, onların mutluluklarına eşlik etmek, benim için çok değerli. Öğrencilerimiz, elbette diplomalarını alacak, iş hayatına atılacak. Bunlar son derece önemli; ancak okudukları süre boyunca kampüsümüzde unutulmaz anılar biriktirmesi, kendilerini İzmir Ekonomi Üniversitesi ailesinin vazgeçilmez bir mensubu olarak görmesi, akademisyenleriyle iyi ilişkiler kurması da çok önemli. Biz, üniversitemizde bunu sağlamaya çalışıyor, öğrencilerimizle sosyal bağımızı güçlü tutuyoruz. Cenan'ın hayat boyu unutmayacağı böylesine anlamlı bir günün parçası olmaktan sevinç duydum. Çiftimize ömür boyu mutluluk diliyorum" dedi.

"İyi ki çağırmışım"

Kendilerini yalnız bırakmayan Rektör Aşkar ve Şebnem Ergizler'e teşekkür eden Cenan Esen, "Böyle bir nikahımın olacağını daha önce hiç düşünmemiştim. Eşimle tanışmam, evlenme kararı almam ve nikah masasına oturmam, gerçekten çok hızlı oldu. Hayatım boyunca unutmayacağım 3 ay oldu. Rektörümüz, mütevazı ve öğrencileriyle ilgilenen bir kişi. Ben de bundan cesaret aldım ve sosyal medyadan mesaj atarak rektörümüzü nikahıma çağırdım. Daha sonra da nişanlım ile kendisini ziyaret ederek nikah davetiyemizi verdik. İyi ki de çağırmışım. Kendisinin beni kırmayacağını düşünüyordum, öyle de oldu. Şebnem Hocamı telefonla arayıp davet ettiğimde, o da bundan çok mutlu oldu, hemen kabul etti. İkisine de çok teşekkür ediyorum, mutluluğuma mutluluk kattılar" diye konuştu. - İZMİR

Öğrencilerini kırmayıp nikah şahidi oldular
Öğrencilerini kırmayıp nikah şahidi oldular
Öğrencilerini kırmayıp nikah şahidi oldular

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İzmir Ekonomi Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Evlilik, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrencilerini kırmayıp nikah şahidi oldular - Son Dakika


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