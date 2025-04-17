Öğretmene Şiddet Tekrarladı - Son Dakika
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Yerel

Öğretmene Şiddet Tekrarladı

İlkadım'da velinin öğretmene şiddeti, eğitim sendikaları tarafından sert şekilde kınandı.

17.04.2025 16:14
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Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN)- Samsun'un İlkadım ilçesi Kazım Orbay İlkokulu önünde öğrenci velisinin bir öğretmene şiddet uygulamasına eğitim sendikaları tepki gösterdi.

Samsun'da bir öğretmene uygulanan şiddet, eğitim sendikaları tarafından tepkiyle karşılandı. Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen, Anadolu Eğitim-Sen ve Eğitim Bir-Sen bir araya gelerek yaşanan şiddete tepki gösteren bir açıklama yaptı. Eğitim-İş Genel Mali Sekreteri Doğan Dağdelen, şunları söyledi:

"Burada, bu öğretmenimize bir veli tarafından şiddet uygulandı. Peki, bu şiddet olayları gerçekleşirken sorumlular, Milli Eğitim Bakanlığı ve Samsun'da il düzeyinde yetkililer neler yaptı? Hiçbir şey. Eğer bir şeyler yapılmış olsaydı, öğretmenin itibarına, öğretmeninin saygınlığına yönelik olarak kanaatleri gelişmiş olsaydı tedbirler alınırdı ve bugün burada bu amaçla toplanmış olmazdık. Eğitim çalışanlarına yönelik söylemler ve yaklaşımlarla mesleğinizi itibarsızlaştırılmış, savaşlarda bile hedef haline götürülmeyen okullar maalesef eğitim çalışanları için şiddet merkezi haline getirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimde yaşanan sorunlara çözüm üretmek yerine öğretmenleri ve okul yöneticilerini veli ve öğrenciyle muhatap haline getirmesi, yalnız bırakması bugün yaşanan şiddet olaylarına zemin oluşturulmuştur. Tabii ki bir de ilgililerin, yetkililerin bu şiddete maruz bırakanları karşı cezasızlık algısının oluşturulması, bu da bu şiddet olaylarının ilerlemesini, yükseltmesini sağlamıştır.

Öğretmenler toplumun temel taşlarını döşeyen, gelecek nesilleri yetiştiren ve aydınlık bir geleceğe rehberlik eden mimarlardır. Öğretmene yapılan saldırılar tüm topluma ve ülkenin geleceğine yapılmıştır. Unutmayalım ki eğitimsiz bir toplum karanlığa mahküm edilmiş demektir. Daha önce de defalarca Türkiye'nin değişik yerlerinde, değişik okullarda, değişik kurumlarda yaşandığı gibi Samsun'da yaşanan bu son şiddet olayının azmettiricileri öğretmenliği itibarsızlaştıranlardır."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Öğretmene Şiddet Tekrarladı - Son Dakika

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