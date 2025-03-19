Ogün Ağabey, İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ogün Ağabey, İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor

Ogün Ağabey, İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor

Adana'da Ogün Sever Okur, derneğiyle Ramazan'da 4 bin aileye yardım kolisi ulaştırmayı hedefliyor.

19.03.2025 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da çocukların Ogün ağabeyi olarak bilinen Ogün Sever Okur, kendi adına kurduğu dernek aracılığıyla Ramazan ayında her gün en az 200 ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi ulaştırarak gönüllere dokunuyor.

Kentte yaptığı yardımlarla çocukların Ogün ağabeyi olarak bilinen Ogün Sever Okur, kurduğu dernek ile Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Sosyal medya aracılığıyla yardımların toplandığı Ogün Abi Derneği, Ramazan ayının ilk 15 gününde 2 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi ulaştırdı.

Hedefinin Ramazan boyunca 4 bin aileye ulaşmak olduğunu belirten Ogün Sever Okur, "Çok fazla koli var ve hepsini dağıtmak için 7 gün boyunca seferlerimiz sürüyor. Ramazan sonrası da dağıtımlarımız devam edecek. Şu ana kadar 2 bin aileye ulaştık. Aileler evlerine erzak geldiği için çok mutlu oluyor. Bizim 3 aracımız var, gönüllü araçlar da bize katılıyor ve dağıtımları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Allah razı olsun"

Yüreğir ilçesinin Koza Mahallesi'nde yardım kolisi alan İsmail Yıldız, "Allah razı olsun, çok mutlu olduk. Çocuklarımıza ve bize her zaman yardımcı oluyorlar. Allah hiçbirinin eksiğini göstermesin" dedi.

Aynı mahallede dernekten destek alan Sahra Tekin de,kendilerine sürekli destek olunduğunu ifade ederek teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Kadın, Yerel, Yaşam, adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ogün Ağabey, İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 10:58:12. #7.13#
SON DAKİKA: Ogün Ağabey, İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.