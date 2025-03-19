Ogün Ağabey, İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor

Adana'da çocukların Ogün ağabeyi olarak bilinen Ogün Sever Okur, kendi adına kurduğu dernek aracılığıyla Ramazan ayında her gün en az 200 ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi ulaştırarak gönüllere dokunuyor.

Kentte yaptığı yardımlarla çocukların Ogün ağabeyi olarak bilinen Ogün Sever Okur, kurduğu dernek ile Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Sosyal medya aracılığıyla yardımların toplandığı Ogün Abi Derneği, Ramazan ayının ilk 15 gününde 2 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi ulaştırdı.

Hedefinin Ramazan boyunca 4 bin aileye ulaşmak olduğunu belirten Ogün Sever Okur, "Çok fazla koli var ve hepsini dağıtmak için 7 gün boyunca seferlerimiz sürüyor. Ramazan sonrası da dağıtımlarımız devam edecek. Şu ana kadar 2 bin aileye ulaştık. Aileler evlerine erzak geldiği için çok mutlu oluyor. Bizim 3 aracımız var, gönüllü araçlar da bize katılıyor ve dağıtımları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Allah razı olsun"

Yüreğir ilçesinin Koza Mahallesi'nde yardım kolisi alan İsmail Yıldız, "Allah razı olsun, çok mutlu olduk. Çocuklarımıza ve bize her zaman yardımcı oluyorlar. Allah hiçbirinin eksiğini göstermesin" dedi.

Aynı mahallede dernekten destek alan Sahra Tekin de,kendilerine sürekli destek olunduğunu ifade ederek teşekkür etti. - ADANA