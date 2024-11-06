Okan Canımoğlu\'nun Cenazesi

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Tokat'ta vatani görevini yerine getirdiği esnada vefat eden P. Er. Okan Canımoğlu, memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat'ta vatani görevini ifa ederken geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden P. Er. Okan Canımoğlu, memleketi olan Arsuz ilçesi Şarkonak Mahallesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Arsuz Kaymakamı Hasan Gökpınar, acılı babaya Türk bayrağı taktim etti. Cenazede Canımoğlu'nun ailesi zor anlar yaşadı. - HATAY