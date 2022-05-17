OKT Trailer İSG çalışmalarındaki hassasiyetini canlandırdı

Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği hususlarında sürekli güncel kalmalarını amaçlayan OKT Trailer, bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği İş Sağlığı ve Güvenliği Bahar Şenlikleri Haftasında, "Sıfıra değer katmak için farkındayız. Güven'le sevgi noktasındayız" dedi.

Geleneksel olarak Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Bahar Şenlikleri Haftasında konuyla ilgili hassasiyetini sürdürülebilir çalışmaları ile devam ettiren OKT Trailer, çalışanlarına farklı bakış açıları kazandırarak iş sağlığı ve güvenliği konularının kurumsal kültür seviyesinden toplumsal kültüre ulaşması için bir hafta boyunca etkinlikler, eğitimler, yarışmalar, geniş çerçeveli tatbikat programı ve şenlik gerçekleştirdi.

OKT Çalışanları Güven ve Sevgi'yi dinliyor

2021 yılında yeniden yapılandırılan İSG Kurulu'nun çalışmaları çerçevesinde fabrika sahası içerisindeki sağlık ve güvenlik tedbirlerinin arttırılması, konuyla ilgili farkındalık projeleri üretilmesi, İSG çalışmalarının sadece fabrika sahası içerisinde değil çalışanlarının ailelerinin ve çevrelerine de dokunabilmeyi amaçlanarak Güven ve Sevgi isimli iki çocuk karakter ile kurul adına bilgilendirme, uyarı ve önerilerde bulunurken, "Sıfır iş kazası ile sıfıra değer katmak için Farkındayız! Güven'le Sevgi noktasındayız!" sloganı ile iş kazalarının önüne geçebilmek adına çalışmalar yapılmaktadır. Güven'le Sevgi'yi görünce kendi çocuğunu veya ailesini aklına getirerek kurallara uyma ve geri bildirimde bulunma konularında daha hassas davranılacağı düşünülen projede fabrika sahasında gezerek çalışanlara uyarılarda bulunan rol model çocuklar, akılda kalıcı etki bırakacak ve daha dikkatli olmalarını sağlayacak türlü uygulamalı eğitim ve pratik bilgileri çalışanlara aktardılar.

Hafta boyunca eğitim ve yarışmalar düzenlendi

İş Sağlığı ve Güvenliği Bahar Şenlikleri Haftasının ilk gününde Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD Aydın İl Müdürlüğü, Türk Kızılayı Aydın İl Başkanlığı ve 112 Acil Servis ekiplerinin katılımı ile geniş çaplı bir tatbikat düzenlenirken çalışanlar vaka durumlarında başlarına gelebilecek olayları deneyimleyerek, tecrübe kazandı.

Tatbikatın ardından İSG Kurulu çalışmalarının yer aldığı İSG Gündem programında kurulun yeni dönem çalışmalarından bahsedilirken haftanın 2. gününde çalışanlar "KKD kullanımı ve Atık Yönetimi" ile ilgili eğitimler aldılar. Sosyal medya kullanımı, telefon bağımlılığı, özlük işlemleri faaliyetleri konulu farkındalık çalışmalarının yanında ilk yardımcı eğitimi alan çalışanlar, 5 duyu organı ile ilgili hazırlanan özel parkurlarda uzuvlarını kaybetmiş kişinin yaşadığı hissi yaşamaları ve konuya daha fazla hassasiyet kazanmaları adına farklı deneyimleri tecrübe ettiler. Haftanın diğer bir gününde "Mindfulness ve Nefes Egzersizi" eğitimi ile doğru nefes alma tekniklerini öğrenen çalışanlar; "Geri Dönüşüm" yarışmasında kullanmadıkları eşyaları getirerek sıfır atık bilinci ile dönüşüme katkı sağlarken, "Slogan" ve "Resim" yarışması ile elde ettikleri bilinci ve çalışmalarını evlerine taşıdılar. Haftanın son günlerinde "Bil Bakalım" ve "Cevabı İpucunda" yarışmaları ile İSG ile ilgili bilgilerin içerisinde yer aldığı eğlenceli yarışmalara katılan OKT çalışanları hem eğlendiler hem de birçok konu ve materyal hakkında bilgi sahibi oldular.

Bahar Şenliği ile stres attılar

OKT Trailer fabrika sahasında şenlik için hazırlanan özel alanda hafta boyunca eğitimler, yarışmalar ve deneyimler ile bilgi ve tecrübelerini arttıran OKT çalışanları organizasyonun son gününde Anemon Otelde gerçekleştirilen Bahar Şenliği ile eğlenerek, haftayı moral ve motivasyon ile tamamladılar. Güven ve Sevgi'nin eşlik ettiği eğlence dolu gecede çalışanların katılımı ile renkli dakikaların yaşandığı OKT Show programında zengin içeriklere yer verilirken, ödül töreni ile hafta içerisinde gerçekleştirilen yarışmaların kazananları ödüllerini teslim aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde canlı müzik grubu performansları ve DJ parti ile çalışanlar doyasıya eğlence yaşadılar. - AYDIN