Okul çevreleri ve yoğunluk olan bölgelerdeki yaya yolları yenileniyor - Son Dakika
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Okul çevreleri ve yoğunluk olan bölgelerdeki yaya yolları yenileniyor

27.05.2022 10:47
Okul çevreleri ve yoğunluk olan bölgelerdeki yaya yolları yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen yaya yolu ve bordür yenileme çalışmaları hızla devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen yaya yolu ve bordür yenileme çalışmaları hızla devam ediyor.

Serdivan genelinde sürdürülen çalışmalarda okul çevreleri ve yaya yoğunluğunun bulunduğu bölgelerdeki yaya yolları yenileniyor. Deforme olan yaya yolları ve bordürleri yenileyen YOLBAK ekipleri muhtelif yerlerde hız kesici kasis çalışmaları da gerçekleştiriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada yaya güvenliğini sağlamak, geçişleri daha sağlıklı hale getirmek ve araç sürücülerinde farkındalık oluşturmak adına çalışmaların devam edeceği ifade edilerek, sürücülerden yayalara yol vermeleri hususunda duyarlılık çağrısı yapıldı. Trafikte yaya önceliğini ve güvenli geçişleri sağlamak adına geçitlere çizilen 'Önce Yaya' sembolüyle araç sürücülerinin dikkatleri çekiliyor. Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için hazırlanan görseller ile vatandaşlara geçiş üstünlüğü sağlanıyor. - SAKARYA

Okul çevreleri ve yoğunluk olan bölgelerdeki yaya yolları yenileniyor
Okul çevreleri ve yoğunluk olan bölgelerdeki yaya yolları yenileniyor
Okul çevreleri ve yoğunluk olan bölgelerdeki yaya yolları yenileniyor
Okul çevreleri ve yoğunluk olan bölgelerdeki yaya yolları yenileniyor
Okul çevreleri ve yoğunluk olan bölgelerdeki yaya yolları yenileniyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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