Müdür Ramazan Aşcı, belirlenen gündem maddeleri çerçevesinde okul ve kurum müdürleri ile gündemi değerlendirdi. 2022 - 2023 Eğitim öğretim yılında müdürlüğümüzce yürütülecek çalışmaların da ayrıntılı olarak konuşulduğu toplantıda, eğitim öğretim yılı genel değerlendirilmesi yapıldı.

Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Okul müdürleriyle toplandı - Son Dakika

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