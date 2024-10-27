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Okul Müdürüne Taciz Cezası

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Okul müdürü, mesajla taciz nedeniyle 2.240 lira para cezasına çarptırıldı, taksitli ödenecek.

27.10.2024 02:20
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- 22.00

Tacizle suçlanan okul müdürüne 4 taksit para cezası

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kadını mesajla taciz ettiği öne sürülen okul müdürüne 2 bin 240 lira para cezası verilirken bunu da 4 taksitte ödenmesine karar verildi. Taciz edilen genç kadın ise karara tepki göstererek daha ağır bir ceza alması gerektiğini söyledi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde okulda çalışan bir kadını mesajla taciz ettiği öne sürülen okul müdürüne 2 bin 240 lira para cezası verilirken bunu da 4 taksitte ödenmesine karar verildi. Taciz edilen genç kadın ise karara tepki göstererek daha ağır bir ceza alması gerektiğini söyledi.

Üç çocuk annesi K.E. okul müdürü İrfan S. tarafında mesajlı tacizine uğradığını öne sürerek 25 Ekim 2023'te şikayetçi oldu. Şikayet üzerine müdür hakkında soruşturma açıldı ancak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Müdür hakkında "mesaj yoluyla taciz" suçlamasıyla 2. Asliye Ceza Mahkemesinde karar duruşmasına çıkıldı. Okul müdürü İrfan S.'nin genç kadına, "Yalnızlığını belli etme, ben de yalnızım çıkar gelirim" şeklindeki mesajlar ve sosyal medyada eşiyle paylaştığı fotoğrafın altına "Seni eşinle görmeye dayanamıyorum" ifadelerini yazdığı hatırlatıldı. Mahkeme tacizin haberleşme araçlarına kullanarak yapıldığından dolayı önce 135 gün adli para cezasına daha sonrada sanığın sabıkasız olmasından dolayı cezanın 112 güne düşürülmesine ve her gün için 20 lira toplamda 2 bin 240 lira para cezasını 4 taksitle ödemesine hükmetti.

Az ceza verilmesine tepki gösteren K.E. "Yargılama süreci benim için zorluydu. 112 gün para cezası aldı. Ben taksitli olmasına çok şaşırdım. Hapis cezası olabilirdi. Taksitli bir ceza olmadan hapis cezası olmalıydı. Ben haklı olduğuma inandığım için hukuksal olarak mücadele başlattım. Daha ağır bir ceza almasını isterdim. 1 yıl boyunca ailem ve ben yıprandık. Daha ağır ceza alması için birilerinin canı daha fazla mı yanmalıydı. Eşim ailem destekti ama sürekli 1 yıl boyunca konuşuldu ve psikolojik olarak çok yorucu üzücü bir dönem oldu. Bir eğitimcinin bu şekilde yapmaması gerekir. Bütün, insanlar bu eğitimciye çocuklarına emanet ediyor. Daha öncede bir sürü davası olmuş ama bir şekilde aklanmayı başarmış" dedi.

Okul Müdürüne Taciz Cezası
Kaynak: İHA

3-sayfa, Eğitim, Yerel, Kozan, Adana, Hukuk, Suç, Son Dakika

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