Oltu\'da 17 Avcı Kursiyer Sınavda

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Oltu Avcılık, Atıcılık, Okçuluk Spor Kulübü Derneğine müracaat eden on yedi avcı kursiyer sınava girdi.

Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Oltu Şefi Yusuf Haşhaş tarafından Oltu Avcılık, Atıcılık, Okçuluk Spor Kulübü Derneği'nde 17 kursiyer yazılı sınava girdiler.

Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Oltu Şefi Yusuf Haşhaş, kursiyerlere avcılık hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra yazılı sınav giren avcıların başarılı olanları avcılık belgesi alacak. Sınav sonunda ayrıca kursiyerlere avlak haritası dağıtıldı. - ERZURUM