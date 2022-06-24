Oltu'da akademik ve idari personele ilkyardım eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Oltu'da akademik ve idari personele ilkyardım eğitimi verildi

24.06.2022 17:00
Oltu'da akademik ve idari personele ilkyardım eğitimi verildi

Oltu'da Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından gelen temsilcilerin katılımıyla ilkyardım eğitimi verildi.

Oltu'da Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından gelen temsilcilerin katılımıyla ilkyardım eğitimi verildi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Zülküf Kaya ve Acil Tıp Uzmanı Atatürk Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Erdal Tekin tarafından verilen eğitimde ilkyardımın önemi ve kaza, yaralanma, zehirlenme, boğulma vb. durumlarda yapılabilecek ilkyardım müdahaleleri anlatıldı. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ablasyon ve elektrofizyolojik işlemi gerçekleştirildi Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ablasyon ve elektrofizyolojik işlemi gerçekleştirildi Yabancı uyruklu öğrenciler Sivas halayı çekip, türkü söyledi Yabancı uyruklu öğrenciler Sivas halayı çekip, türkü söyledi
Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Araştırma, Oltu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Oltu'da akademik ve idari personele ilkyardım eğitimi verildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:11 Bakan Yanık'tan 4 milyon haneyi ilgilendirecek açıklama: Aile destek programı başvuruları 27 Haziran'da başlayacak
17:03 Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Yangının büyümesi engellendi
17:02 Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları
16:53 Eşini sokak ortasında öldüren polisin ilk ifadesi ortaya çıktı: Amacım kayınvalidemi öldürmekti
16:40 "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" Bakan Bilgin yanıtladı: Görüşmeler sürüyor
16:34 Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi
16:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Emekli ve memura temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız
16:02 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Beşiktaş'ın istediği golcüye göz dikti
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 17:18:55. #1.13#
SON DAKİKA: Oltu'da akademik ve idari personele ilkyardım eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement