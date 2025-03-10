Oltu'da Bahar Temizliği Başladı - Son Dakika
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Yerel

Oltu'da Bahar Temizliği Başladı

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Oltu Belediyesi, baharın gelmesiyle caddelerde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Temizlik ekipleri, kış aylarında biriken kirleri tazyikli su ile temizleyerek Oltu'nun güzelliğini artırmayı hedefliyor.

10.03.2025 12:15  Güncelleme: 12:27
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Oltu'da bahar temizliği

Cadde ve sokaklar tazyikli su ile yıkanıyor

ERZURUM - Oltu Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte ilçedeki caddelerde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Temizlik ekipleri, iki su tankeri ile tazyikli su ve fırça kullanarak kış aylarında biriken kir ve tozu temizliyor.

Oltu Belediyesi Temizlik Ekipleri, tüm ilçede cadde temizliği gerçekleştirerek, Oltu'nun güzelliğini ortaya çıkarmayı hedefliyor. İlkbaharın gelmesiyle hızlanan temizlik çalışmalarının, ilçenin her köşesine ulaşması bekleniyor. Ekipler, caddelerde tazyikli su ile derinlemesine temizlik yaparak, hem görsel hem de sağlık açısından temiz bir ortam oluşturmayı amaçlıyor.

Oltulu vatandaşlar, belediyenin başlattığı bu temizlik çalışmalarından oldukça memnun olduklarını belirterek, Oltu Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler. Vatandaşlar, bu tür hizmetlerin sürekli yapılmasını ve ilçenin temizliğine daha fazla özen gösterilmesini istediklerini ifade ettiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Oltu'da Bahar Temizliği Başladı - Son Dakika

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