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Oltulular buluştu - Son Dakika

Oltulular buluştu

09.12.2021 12:47
Oltulular buluştu

Pandemi nedeniyle uzun süre hemşehrilerine hizmet veremeyen Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kapılarını yeniden açtı.

Pandemi nedeniyle uzun süre hemşehrilerine hizmet veremeyen Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kapılarını yeniden açtı. Oltuluların buluşmasına katılan Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, "Derneğimiz için elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Korona virüs (Covid-19) pandemisi sebebiyle uzun süre hemşehrilerine hizmet veremeyen Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kapılarını yeniden Oltulu hemşehrilerine açtı. Dernek Başkanı Hakan Demir ile yönetim kurulu üyelerinin organize ettiği toplantıya Oltu Belediye Başkanı Nurettin Topçu da katıldı. Derneğin Erzurum'daki hizmet binasında bir araya gelen Oltulular, hasret giderirken, Oltu için fikir alış verişinde bulundular. Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, "Uzun bir pandemi nedeniyle bir araya gelememiştik. Hakan Demir başkanımızın davetine icabet ettik. Bu derneğe sahip çıkıp yaşatmak hepimizin görevi. Bizde üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Oltulular Derneği Erzurum'daki ortak paydamız ve buluşma noktamız" dedi.

Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Demir, pandemiden sonra derneğin kapılarını yeniden hemşehrilerine açtıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Artık derneğimizin kapılarını açık tutuyoruz. Oltulu hemşehrilerimizi ve yöremiz insanlarını derneğimize bekliyoruz. Uzun bir pandeminin ardından ilk kez buluştuk. Bu buluşmada hasret giderdik. Artık bundan böyle daha kalabalık bir şekilde bir araya gelerek Oltu ile ilgili fikir ve düşüncelerimizi paylaşacağız" diye konuştu.

Demir, dernekteki buluşmaya katılan Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ile yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına ve hemşehrilerine teşekkür etti. - ERZURUM

Oltulular buluştu
Oltulular buluştu
Oltulular buluştu
Oltulular buluştu

Hakan Demir, Koronavirüs, Erzurum, Pandemi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Oltulular buluştu - Son Dakika


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