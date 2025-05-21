Ölüdeniz'de Yaz Sezonu Başladı - Son Dakika
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Ölüdeniz'de Yaz Sezonu Başladı

Ölüdeniz\'de Yaz Sezonu Başladı
21.05.2025 15:41
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Ölüdeniz'in turkuaz suları ve plajı, yaz sezonunda tatilcileri ağırlamaya başladı.

Türkiye'nin ve dünyanın en gözde tatil rotalarından biri olan Fethiye Ölüdeniz'de yaz sezonu hareketliliği yüzünü göstermeye başladı. Turkuaz rengiyle adeta kartpostalları andıran denizi, incecik kumsalı ve doğa harikası manzarasıyla tatilcileri cezbeden Ölüdeniz, havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Fethiye'de yer alan ve dünyanın en güzel plajlarından biri olarak anılan Ölüdeniz'de yaz sezonu yüzünü gösterdi. Mayıs ayının ortasında havaların ısınmasıyla birlikte yerli ve yabancı tatilciler soluğu sahilde aldı. Plajı dolduran turistlerle, bölgedeki işletmeler de yaz sezonuna giriş yaptı. Plajın keyfini çıkaran tatilcilerden bazıları 22 derece olarak ölçülen turkuaz suların keyfini çıkarırken, bazıları ise güneşin tadını çıkarmayı tercih etti. İstanbul'dan Ölüdeniz'e 40 yıldır tatil için geldiklerini belirten Mete çifti ise, böyle bir denizin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını söyledi.

"Deniz hastasıyım ama deniz daha soğuk"

İstanbul'dan Fethiye'ye tatil için gelen Nesrin Mete, Ölüdeniz'in vazgeçilmez adreslerinden biri olduğunu belirterek, "Ölüdeniz'i çok seviyoruz. Deniz hastasıyım ama deniz henüz daha soğuk. Sabah saatlerinde girdik, ancak ikinci kez girmek için düşünceliyim. İstanbul'da yaşıyoruz, her sene Nisan'da geliyoruz. Normalde Nisan'da açıyorduk sezonu. Bu sene biraz serin olduğu için geç geldik. Fethiye'yeEekim ayına kadar sürekli gelip gidiyoruz" dedi.

"Böyle bir deniz dünyanın hiçbir yerinde yok"

Ölüdeniz tutkunu bir diğer isim olan Adem Mete ise su sıcaklığının yüzmeye engel olmadığını belirterek, "Deniz benim için muhteşem. Sıcak, soğuk, dalgalı, dalgasız hiç fark etmez. Özellikle Ölüdeniz benim bir numaralı tercihim. 40 senedir her yaz İstanbul'dan gelirim. Böyle bir deniz dünyanın hiçbir yerinde yok. Deniz şu an o kadar soğuk değil. Yüzdükçe insan ısınıyor ama zaten buz gibi de değil" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ölüdeniz'de Yaz Sezonu Başladı - Son Dakika

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