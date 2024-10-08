Ömer Binladin Fransa'dan Sınır Dışı Edildi - Son Dakika
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Yerel

Ömer Binladin Fransa'dan Sınır Dışı Edildi

Usame Bin Ladin'in oğlu Ömer, terör paylaşımları nedeniyle Fransa'dan sınır dışı edildi.

08.10.2024 12:31
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El Kaide'nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin'in oğlu Ömer Binladin, sosyal medyada terör paylaşımlarının ardından yıllardır yaşadığı Fransa'dan sınır dışı edildi ve ülkeye dönüşü yasaklandı.

El Kaide'nin 2011 yılında öldürülen lideri Usame Bin Ladin'in oğlu Ömer Binladin, yıllardır yaşadığı Fransa'dan sınır dışı edildi. Sosyal medya hesabından terör paylaşımlarını övdüğü gerekçesiyle sınır dışı edilen Binladin'in Fransa'ya dönüşü de yasaklandı. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau konuya ilişkin açıklamasında Ömer Binladin'in Fransa'ya girişinin yasaklandığına ilişkin kararı imzaladığını ifade ederek Binladin'in daha önce deport edildiğini açıkladı. Ömer Binladin'in ne zaman sınır dışı edildiğini ve nereye gönderildiğini ise açıklamayan Fransız Bakan Retailleau, "Bir İngiliz vatandaşının eşi olarak yıllardır Orne bölgesinde yaşayan Binladin, 2023 yılında sosyal medya ağlarında terörü öven yorumlar yaptı. Alınan idari yasak, Ömer Binladin neden ne olursa olsun Fransa'ya dönmesini engellemektedir" dedi. - PARİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ömer Binladin Fransa'dan Sınır Dışı Edildi - Son Dakika

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