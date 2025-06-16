OMÜ Veteriner Fakültesi, Türkiye\'nin En İyi 4. Fakültesi Oldu

Türkiye genelindeki veteriner fakülteleri, akademik kadro gücü, mezun başarı oranı, bilimsel yayın performansı ve eğitim altyapısı gibi çok sayıda objektif ölçütlere göre değerlendirildi. Yapılan kapsamlı analiz sonucunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi, elde ettiği yüksek başarı puanlarıyla Türkiye'nin en iyi 4. veteriner fakültesi olarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Güçlü akademik kadrosu, modern laboratuvar ve klinik altyapısı, uygulamalı eğitim imkanları ve mezunlarının sektördeki yüksek istihdam oranı ile OMÜ Veteriner Fakültesi, veterinerlik eğitiminde Türkiye'nin öncü fakültelerinden biri olmayı sürdürüyor. 2024 taban puanlarına göre oluşturulan Türkiye'deki en başarılı 5 veteriner fakültesi: 1. Ankara Üniversitesi, 2. İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, 3. Bursa Uludağ Üniversitesi, 4. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 5. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi.

"Bilimsel üretkenliği yüksek, uygulama alanları güçlü, çağın gerekliliklerine cevap veren bir eğitim anlayışını benimsiyoruz"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, "Veteriner Fakültemizin Türkiye genelinde ilk 4 içerisinde yer alması, OMÜ'nün nitelikli akademik vizyonunun ve uzun soluklu emeğinin bir göstergesidir. Bilimsel üretkenliği yüksek, uygulama alanları güçlü, çağın gerekliliklerine cevap veren bir eğitim anlayışını benimsiyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari kadromuzu, öğrencilerimizi ve mezunlarımızı içtenlikle kutluyorum" dedi.

Veteriner Fakültesi hakkında

1995 yılında kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi, köklü akademik geçmişi, güçlü altyapısı ve deneyimli eğitim kadrosu ile Türkiye'nin önde gelen veteriner fakülteleri arasında yer alıyor. Fakülte bünyesinde 64 profesör, 13 doçent, 6 doktor öğretim üyesi ve 31 araştırma görevlisi görev yapmakta; 560 öğrenci ise lisans düzeyinde eğitim alıyor. Fakülte, bilgi üretme ve paylaşma kapasitesi yüksek, bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, sorunlara çözüm üretebilen nitelikli veteriner hekimler yetiştirmeyi amaçlıyor. Karadeniz Bölgesi'nde eğitim-öğretim veren tek veteriner fakültesi olan OMÜ Veteriner Fakültesi, aynı zamanda bölgede hizmet veren tek hayvan hastanesine sahip. 2024 yılında hastanede 30 bini aşkın hayvan muayene edildi, binin üzerinde operasyon başarıyla gerçekleştirildi. Hastane bünyesinde şu birimler yer alıyor: 4 modern ameliyathane, 2 radyoloji ünitesi, 6 hasta bakım odası, küçük hayvan aşı odası, 6 izolasyon ünitesi, 2 yaban hayvanı rehabilitasyon bölümü, 9 yoğun bakım kabini, 2 endoskopi ünitesi, 2 ultrason cihazı, rutin biyokimya laboratuvarı.

Akreditasyon ve Uluslararasılaşma

OMÜ Veteriner Fakültesi, Ulusal Akreditasyon Kurulu VEDEK tarafından akredite edildi ve Türkiye'de tercih edilen ilk fakülteler arasında yer alıyor. Fakültede hemen hemen tüm anabilim dallarında lisansüstü eğitim programları mevcut. Ayrıca, Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim programları sayesinde öğrencilerine yurtiçi ve yurtdışında eğitim ve staj imkanları sunuyor. - SAMSUN