Önce oğlunu öldürdü, sonra intihar etti - Son Dakika
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Önce oğlunu öldürdü, sonra intihar etti

21.06.2022 17:57

- Önce oğlunu öldürdü, sonra intihar etti Aydın'ın Karacasu ilçesinde iddiaya göre bir şahıs tartıştığı oğlunu öldürdükten sonra intihar etti.

- Önce oğlunu öldürdü, sonra intihar etti

AYDIN - Aydın'ın Karacasu ilçesinde iddiaya göre bir şahıs tartıştığı oğlunu öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, Esençay Mahallesi Yukarı Esençay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Çaka isimli şahıs oğlu Orhan Çaka ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma esnasında iddiaya göre psikolojik tedavi gören Ümit Çaka, tüfekle oğlu Orhan Çaka'ya ateş ederek öldürdü. Ardından tüfeği kendi yönelten baba Çaka intihar etti. Silah seslerini duyarak bölgeye gelen vatandaşlar baba ve oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

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Kaynak: İHA

Karacasu, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Önce oğlunu öldürdü, sonra intihar etti - Son Dakika

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