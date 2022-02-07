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Online kodlamada kış dönemi başlıyor - Son Dakika

Online kodlamada kış dönemi başlıyor

07.02.2022 15:10
Online kodlamada kış dönemi başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri maksadıyla başlattığı 'Robokod Kodlama ve Yazılım' online kış dönemi eğitimleri 14 Şubatta başlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri maksadıyla başlattığı 'Robokod Kodlama ve Yazılım' online kış dönemi eğitimleri 14 Şubatta başlıyor.

Robokod Kodlama ve Yazılım otobüslerinde yüz yüze verilen eğitimler, pandemi sebebiyle online yapılmaya devam ediyor. İştirakin tamamen ücretsiz olduğu eğitimler, zoom programı üzerinden online (Canlı) olacak. 7-10 ve 11-17 yaş arası öğrencilerin katılabileceği eğitimler, 14 Şubat-11 Mart tarihleri arasında 4 hafta süreyle yapılacak.

Eğitimler, Kodlamaya Giriş Eğitimi (Code.org) ve Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi olmak üzere 2 ana başlıktan oluşuyor.

Kış kursu eğitimlerine (EĞİTİMLER | Robokod (bursa.bel.tr)) adresinden kayıt yaptırılabilecek. - BURSA

Online kodlamada kış dönemi başlıyor

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sevgililer Günü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Online kodlamada kış dönemi başlıyor - Son Dakika


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