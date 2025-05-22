Örcün Down Kafe Açıldı - Son Dakika
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Örcün Down Kafe Açıldı

Örcün Down Kafe Açıldı
22.05.2025 13:48  Güncelleme: 13:50
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Gölcük Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında, +1 Farkla Gölcük Down Sendromlular Derneği tarafından işletilen Örcün Down Kafe törenle hizmete açıldı. Kafe, özel bireylerin katkılarıyla hazırlandı ve sosyal yaşamda katılımlarını teşvik etmek amacı taşıyor.

Gölcük Belediyesi'nin Örcün'de açtığı ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında +1 Farkla Gölcük Down Sendromlular Derneği'nin işleteceği Örcün Down Kafe, hizmete açıldı.

Gölcük Belediyesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında anlamlı bir çalışmaya imza attı. Sultan Baba Mescidi, Ali Vasfi İzmidi Hüsn-i Hat Müzesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan mesire alanının hemen yanında bulunan ve daha önce Gölcük Belediyesi tarafından açılan Sultan Kafe, yapılan düzenlemelerle Down Kafe'ye dönüştürüldü. +1 Farkla Gölcük Down Sendromlular Derneği tarafından işletilecek olan kafe, özel bireylerin katkılarıyla hazırlandı ve törenle hizmete açıldı. Down Kafe'nin açılışına Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Down sendromlu bireyler, aileleri, engelli derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreninde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Bu anlamlı mekanda özel bireyler hem sosyalleşecek hem de çalışma hayatına katılarak özgüvenlerini pekiştirme imkanı bulacaklar. Örcün Down Kafe'nin hayata geçirilmesinde büyük emekleri olan +1 Farkla Gölcük Down Sendromlular Derneği Başkanı Belgin Abanoz'a, açılışımıza teşrif eden Gölcük Kaymakamı Sayın Müfit Gültekin'e, değerli misafirlerimize, özel bireylerimize ve değerli ailelerine gönülden teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşehrilerimi de yeşillikler içinde tarihi ve huzur dolu bir ortamda çayınızı, kahvenizi keyifle yudumlayabilmeniz için Örcün Down Kafe'ye davet ediyorum." diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Örcün Down Kafe Açıldı - Son Dakika

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