Ordu'da 1500 Öğrenci İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika
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Ordu'da 1500 Öğrenci İftar Sofrasında Buluştu

Ordu\'da 1500 Öğrenci İftar Sofrasında Buluştu

Ordu İl Müftülüğü, 1500 üniversite öğrencisini iftar programında bir araya getirdi.

26.03.2025 20:47
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Ordu İl Müftülüğü tarafından üniversite öğrencilerine yönelik 4'üncüsü düzenlenen iftar programında yaklaşık bin 500 üniversite öğrencisi aynı sofrada buluştu.

Ordu İl Müftülüğü tarafından ildeki üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı düzenlendi. Müftülük hizmet binası bahçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen iftar programında öğrencilere, Osmanlı Devleti dönemi geleneği olan 'diş kiraları' verildi. Programda, din görevlileri tarafından ilahiler okunurken, dualar edildi.

İftar programı hakkında açıklamalarda bulunan Odu İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, "Bu gece Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indiği bir gecede müftülüğümüzün bahçesinin içerisinde bin 500 tane öğrenci iniverdi. Gelenekselleştirdiğimizi düşündüğümüz diş kiralı iftar ziyafetindeyiz. Bugün üniversitede okuyan bin 500 kadar öğrencimiz Ordu İl Müftülüğümüzün bahçesinde bizimle iftarlarını açtılar. Her yıl bu uygulamayı devam ettiriyoruz. 300'le başlamıştık, geçen yıl bin demiştik. Bu sene bin 500'ü geçtik elhamdülillah. Öğrencilerimiz buraya kadar geliyorlar. İftar ziyaretimize eşlik ediyorlar. Aynı zamanda da Osmanlı'da bir gelenek varmış, insanlar bir eve misafir olduklarında ev sahibi giderken 'dişiniz kirlendi efendim' der, cebine küçük bir harçlık koyarmış. Bizim diğer okuma gruplarına vermiş olduğumuz burs haricinde bu iftar ziyaretimize katılan bütün arkadaşlarımıza küçük birer zarf hediye ediyoruz. Öğrencilerimiz bizi farklı hatırlıyorlar. İlerleyen dönemlerde umut ediyoruz, İl Müftülüğümüzü, camiamızı, Müslümanları böyle yad edecekler. 'İftar yer ve burslarımızı alırdık' diyecekler. Bu geleneğimiz de kaim olsun istiyoruz. Biz bu işten ziyadesiyle memnunuz" diye konuştu.

Programa Ordu Valisi Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, bazı daire müdürleri ile yaklaşık bin 500 üniversite öğrencisi katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da 1500 Öğrenci İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika

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