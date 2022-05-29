Ordu'da berberin güvercinlerle dostluğu - Son Dakika
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Ordu'da berberin güvercinlerle dostluğu

29.05.2022 09:19
Ordu'da berberin güvercinlerle dostluğu

Ordu'da berberin güvercinlerle dostluğu Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 45 yıllık berber Mehmet Çakır, bisküvi ile beslediği iki güvercinle dost oldu.

Ordu'da berberin güvercinlerle dostluğu

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 45 yıllık berber Mehmet Çakır, bisküvi ile beslediği iki güvercinle dost oldu.

İlçenin Liseler Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde 45 yıllık berber Mehmet Çakır (64), iş yeri önünde bisküvi yediği sırada yanına iki güvercin geldi. Elinde bisküvileri gören güvercinleri önce kendisine alıştıran Çakır, daha sonra güvercinlerin her gün iş yerinin önüne geldiğini görerek onları beslemeye başladı. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen iki güvercinin kapısının önüne gelerek ayrılmadığını gören berber, güvercinleri bisküvi ve lokum ile elleriyle besliyor. Çevredeki esnaflar ise berber ile güvercinlerin bu dostluğuna şaşırıyor.

"Elimden geldiğince doyurmaya devam ediyorum"

İş yeri önünde kendisine alıştırdığı güvercinleri elleriyle beslemeye devam ettiğini söyleyen Mehmet Çakır, "Ben dükkanın önünde otururken bisküvi yiyordum. O sırada güvercinler benim yanıma gelmeye başladı. Güvercinlerden bir tanesi herhalde paçalıya benziyor. Çünkü ele alışmış. Belki de sahipli ama kimindir onu bilmiyorum. Sonra her saat başı sesime alıştıklarından olsa gerek ikisi birden dükkanın önüne gelmeye başladı. Çünkü çağırdığım zaman yanıma geliyorlar. Ben de onlar da dükkan önünde oldukça elimden geldiğince doyurmaya devam ediyorum" dedi.

"Sabah, öğlen, akşam ikisi birden geliyor"

Pazar günleri kapalı olduğunda güvercinlerin olmadığını ve ne zaman iş yerini açsa kendisini gördüklerinde geldiğini ifade eden Çakır, "Kendileri bana öyle alışmış ki saat başı burayı ikisi kontrol ediyor. Hatta dükkanın kapalı, açık olduğunu anlıyorlar ona göre dükkanın önüne geliyorlar. Mesela pazar günleri kapalı olduğumuzda onu da takip ettim o zaman gelmiyorlar. Zaten hayvanları severim ben. Onlar da bana alıştı zaten. Böyle devam ediyoruz. Güvercinler buraya her gün geliyor. Mesela sabah, öğlen, akşam ikisi birden geliyorlar. Bazen eşim Ünye'nin meşhur lokumunu yapıyor, eşim beni yiyor sanıyor ama ben onlara yediriyorum. Bana bazen arkadaşlarım 2-3 paket bisküvi alırken sorduklarında ben de güvercinleri besleyeceğimi söylüyorum, onlar da şaşırıyor" diye konuştu.

Ordu'da berberin güvercinlerle dostluğu
Ordu'da berberin güvercinlerle dostluğu
Ordu'da berberin güvercinlerle dostluğu
Ordu'da berberin güvercinlerle dostluğu
Ordu'da berberin güvercinlerle dostluğu
Ordu'da berberin güvercinlerle dostluğu
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Kaynak: İHA

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