Ordu'da Genç İntihar Etti

Ordu'da 24 yaşındaki genç av tüfeğiyle intihar etti

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde ailesinin dışarı çıktığı sırada evde tek başına bulunan 24 yaşındaki genç av tüfeğiyle intihar etti.

Olay ilçenin Ortayılmazlar Mahallesi Kanlıkuyu Sokak üzerinde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. İddialara göre, 24 yaşındaki T.Ş, yaşadığı borç yüzünden bunalıma girdi. Evde ailesini iddiaya göre bankaya göndererek evde tek başına kalan genç, evin ikinci katına çıktı. Burada av tüfeğini yanına alan T.Ş, evde kimsenin olmadığı anda intihar etti.

Olayın yaşandığı anda evden ses geldiğini duyan çevrede bulunan komşular aileyi arayarak durumu anlattı. Eve giren anne ve baba çocuklarının cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden gencin av tüfeği ile intihar ettiği ortaya çıktı.

Acılı anne saatlerce ağıt yaktı, yeni işe başlayacaktı

Evin tek oğlu olan T.Ş'nin annesi evin önünde saatlerce ağıt yakarak gözyaşı döktü. T.Ş'nin yeni işten çıktığı ve Ünye Limanında bulunan tersanede yeni işe gireceği öğrenildi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından gencin cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.