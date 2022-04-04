Ordu'da 'Rotamız İftar' turu - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da 'Rotamız İftar' turu

04.04.2022 14:58
Ordu'da 'Rotamız İftar' turu

Ordu'nun tarihi ve turistik bölgelerinde, Ordulu vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistlere hem ulaşım hem de rehberlik hizmeti verecek Ordu Gezen ile 'Rotamız İftar' turları başlıyor.

Ordu'nun tarihi ve turistik bölgelerinde, Ordulu vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistlere hem ulaşım hem de rehberlik hizmeti verecek Ordu Gezen ile 'Rotamız İftar' turları başlıyor. Üstü açık çift katlı otobüslerle Altınordu teleferik alt istasyonundan başlayacak turlar, sahil bandından, Perşembe, Fatsa Ünye ve Çaybaşı ilçeleri üzerinden devam edip İkizce Çivisiz Cami ziyaretinin ardından zengin iftar menüsüyle sona erecek.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in, '12 ay Ordu' sloganıyla başlattığı çalışmalar çerçevesinde 'Ordu Gezen' adıyla hayata geçirilen otobüsler ile "Rotamız İftar" turları başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi iştiraki Orkent A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren üstü açık çift katlı otobüslerle (City Bus) yapılacak turlarla Ordu'nun tarihi, doğal ve turistik güzelliklerinin vatandaşlarla buluşturmak hedefleniyor. Ordu'nun her ilçesinin güzelliklerini gezmeyi ve tanıtmayı hedefleyen tur programları hem yaylaları hem de kıyı kesimdeki güzellikleri halkın beğenisine sunacak.

Ordu'da düzenlenecek tur programlarının ilki "Rotamız İftar" tur programlarıyla ramazan ayında hizmete başlayacak.

Altınordu ilçesindeki alt teleferik istasyonundan hareketle, Hoynat Adası, Yason Burnu, Bolaman Fatsa, Gaga Gölü, Asarkaya Kent Ormanı, Ünye Binicilik Tesisleri, Ünye Kalesi, Ünye Sanat Konağı, Ünye Çamlık, Çaybaşı Çayır Camii üzerinden devam eden tur programı son olarak İkizce Çivisiz Camiinde iftar saatinde zengin iftar menüsüyle sona erecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Nihat Şen, "Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak hizmete sunduğumuz Ordu Gezen (City Bus) otobüslerimizle hem Ordulu hemşerilerimizle hem de Ordu'ya gelen yerli ve yabancı turistlerle kentin tüm güzelliklerini buluşturmaya çalışacağız. Her gün Ordu'dan sahil bandı boyunca belirli destinasyon noktalarına gidip, Ordu'nun güzelliklerini yerinde birebir tanıtmış olacağız" dedi. - ORDU

Ordu'da 'Rotamız İftar' turu
Ordu'da 'Rotamız İftar' turu
Ordu'da 'Rotamız İftar' turu
Ordu'da 'Rotamız İftar' turu
Ordu'da 'Rotamız İftar' turu
Ordu'da 'Rotamız İftar' turu

YORUMLAR
500
Altınordu'da günlük 10 bin kişiye sıcak yemek ikram edilecek Altınordu'da günlük 10 bin kişiye sıcak yemek ikram edilecek Ordu'da hırsızlık yaparken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Ordu'da hırsızlık yaparken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Altınordu, Çaybaşı, İftar, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ordu'da 'Rotamız İftar' turu - Son Dakika


Son Dakika
15:20 Yeni TFF başkanı kim olacak? İşte o adaylar
15:17 Seyyar simit satan kadının "Sen çöpçüsün, pisliksin" sözlerine üzülen temizlik görevlisi kadın gözyaşlarını tutamadı
15:17 Genç kadın "annem bana beddua etti" dedi, Nihat Hatipoğlu canlı yayında anneye seslendi
14:52 Öcalan'ın doğum günü kutlamasına izin çıkmadı: Halfeti'de güvenlik güçleri ile grup arasında gerginlik
14:50 Trafiğe kapanan Bolu Dağı Tüneli bugün saat 16.00'da yeniden açılacak
14:29 Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den istifa kararı
14:28 Son seçimi tutturan şirketten yeni rakamlar: ORC'ye göre Millet ile Cumhur arasındaki fark 3,6'ya çıktı! AK Parti'nin oranı 28,4
14:25 Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu!
14:22 Galatasaray'da yeni gelişme: Dursun Özbek başkanlığa aday olmayacak
12:16 Eşi ve arkadaşları ikna etmiş! Ali Atay'ın saç ektirdiği iddiası sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 15:25:20. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da 'Rotamız İftar' turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement