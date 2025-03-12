Ordu\'nun Ekonomik Potansiyeli Yüksek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun ekonomik potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirterek, "50 yıldır üzerinde bunun çalışıyorum. Yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizle, tarım ve turizm imkanlarımızla büyük bir güce sahibiz" dedi.

MÜSİAD Ordu Şubesi tarafından düzenlenen iftar programına Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, ilçe belediye başkanları STK temsilcileri katıldı. Toplantıda Ordu iş dünyasının sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler yaptığı konuşmada, Ordu'nun ekonomik potansiyelinin çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "Ben bunun 50 yıldır üzerinde çalışıyorum. Yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizle, tarım ve turizm imkanlarımızla büyük bir güce sahibiz. Sadece kendi dönemim için söyleyecek olursak önümüzdeki dönemde çok disiplinli bir çalışma ile biz zenginliğimizi 2'ye ve 3'e katlamamız gayet mümkün. Kalkınmak için teşvik maddelerinin gerçekleşmesi şart değil, teşvik kendi içimizde olacak, teşvik ilave bir destek. Örneğin turizm, yakında Ordu Rıhtımı 150 metre uzatacağız, ihalesini yaptık, yeniliyoruz. Bunu yaptığımız zaman kurvaziyer gemileri gelecek. Aynı anda 3-4 bin kişi gelecek. Bu çok önemli bir avantaj" ifadelerine yer verdi.

Program, katılımcıların fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ORDU