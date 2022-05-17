Ordu'nun ilçesinde düzenlenen bilim şenliği ile öğrenciler hayata geçirdikleri projeleri sergilediler - Son Dakika
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Ordu'nun ilçesinde düzenlenen bilim şenliği ile öğrenciler hayata geçirdikleri projeleri sergilediler

17.05.2022 15:53

Ordu'nun ilçesinde düzenlenen bilim şenliği ile öğrenciler hayata geçirdikleri projeleri sergiledilerORDU Ordu'nun ilçesinde düzenlenen bilim şenliği ile öğrenciler hayata geçirdikleri projeleri sergilediler.

Ordu'nun ilçesinde düzenlenen bilim şenliği ile öğrenciler hayata geçirdikleri projeleri sergilediler

ORDU Ordu'nun ilçesinde düzenlenen bilim şenliği ile öğrenciler hayata geçirdikleri projeleri sergilediler.

Fatsa Kaymakamlığı, Fatsa Belediyesi ve Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim, bilim, kültür ve sanat şenliği, ilçedeki okulların katılımı ile gerçekleşti. Fatsa Atatürk Parkı'nda gerçekleşen bilim şenliğinde okullar stant kurarak gerçekleştirdikleri projeleri sergilediler.

Programda konuşan Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, ilçede eğitim anlamında güzel işlere imza atıldığını ifade ederek, "Eğitim bir ulusun en önemli unsurudur. Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Fatsa ilçemizde Ordu ilinde eğitim anlamında kendini gösteren ilçemiz oldu. Her alanda başarılı işlere imza atıyor" dedi.

İlçeye eğitim anlamında birçok destek verdiklerini belirten Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Eğitime önem veren bir yapıya sahibiz. Kurumlar arası birlik ve beraberlik ile şehrimizde ki problemleri çözüyoruz. Eğitim şenliği ilçemizde her okulun katılımı ile gerçekleşti" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ise eğitim seviyesini ileriye taşımak adına çalıştıklarını ifade ederek, "Her alanda potansiyeli olan öğrencilerimiz ilgi alanlarına göre projelerini yaptılar. Her öğrencimizi ve öğretmenimizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

dedi.

Ordu'nun ilçesinde düzenlenen bilim şenliği ile öğrenciler hayata geçirdikleri projeleri sergilediler
Ordu'nun ilçesinde düzenlenen bilim şenliği ile öğrenciler hayata geçirdikleri projeleri sergilediler
Ordu'nun ilçesinde düzenlenen bilim şenliği ile öğrenciler hayata geçirdikleri projeleri sergilediler
Ordu'nun ilçesinde düzenlenen bilim şenliği ile öğrenciler hayata geçirdikleri projeleri sergilediler

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'nun ilçesinde düzenlenen bilim şenliği ile öğrenciler hayata geçirdikleri projeleri sergilediler - Son Dakika


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