Muğla'da 1989-1999 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevinde bulunan ve kente kazandırdığı hizmetlerle hafızalarda yer edinen merhum Orhan Çakır, vefatının 5. yılında unutulmadı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen anma programı ile eski başkan Orhan Çakır dualarla ve lokma hayrıyla anıldı.

Kurşunlu Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte vatandaşlara lokma ikramı yapılırken, Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Muğlalı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği anma programında duygusal anlar yaşandı. Anma programına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Orhan Çakır'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Programda bir konuşma yapan Başkan Ahmet Aras, merhum Orhan Çakır ile olan bağını "Bodrum Belediye Başkanlığı görevine başladığımda Orhan Çakır, bana ilk yol gösterenlerden biriydi. Babacan ve samimi tavırlarıyla her zaman rehberlik etti. Belediye başkanlığı döneminde halkla kurduğu güçlü bağ, kent sevgisi ve vizyoner hizmet anlayışıyla hepimize örnek oldu. Onu rahmet ve minnetle anıyorum" sözleriyle ifade etti.

Muğla siyasetine iz bıraktı

Görev süresi boyunca kente kazandırdığı altyapı çalışmaları, sosyal projeler ve halkla iç içe yürüttüğü belediyecilik anlayışıyla takdir toplayan Orhan Çakır, Muğla siyasetinde önemli bir iz bıraktı. Mütevazı yaşamı, halkla kurduğu samimi diyaloglar ve hizmet odaklı yönetim tarzıyla halen saygıyla anılıyor. - MUĞLA