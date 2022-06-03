Orhangazi'de altyapı atağı - Son Dakika
Üye Girişi

Orhangazi'de altyapı atağı

03.06.2022 15:49
Orhangazi'de altyapı atağı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi'de devam eden altyapı çalışmalarında içme suyu isale hatlarını yenileyerek, bölgedeki sorunlu altyapıları elden geçiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi'de devam eden altyapı çalışmalarında içme suyu isale hatlarını yenileyerek, bölgedeki sorunlu altyapıları elden geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşması amacıyla Orhangazi İlçesi Yeniköy, Cihanköy ve Ortaköy mahallelerinin içme suyu isale hatlarını yeniliyor.

Çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa'nın tüm ilçelerinde, BUSKİ marifetiyle müdahale etmemiz gereken ne kadar nokta varsa, hepsine neşter vuruyoruz. Orhangazi ilçemizin Yeniköy, Cihanköy ve Ortaköy mahalleleri de bunlardan bir tanesi. Bölgeye su sağlayan mevcut isale borularının sık sık arızalandığı ve bölgenin yaşanan arızalardan dolayı zaman zaman içme suyu sıkıntısı yaşadığını tespit ettik. Sürdürdüğümüz çalışma ile mevcut sorunu ortadan kaldırmış olacağız" dedi.

Çalışmaların iki hafta içinde tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Başkan Aktaş, "İnşallah Yeniköy, Cihanköy ve Ortaköy mahallelerinde yaşanan su sorununu çözüme kavuşturmuş olacağız. Gerçekleştirdiğimiz her çalışma ile altyapı ağına bir ilmek daha atmış oluyoruz. Çalışmalarımız bundan sonraki süreçte de artan tempoyla devam edecek" diye konuştu. - BURSA

Orhangazi'de altyapı atağı
Orhangazi'de altyapı atağı
Orhangazi'de altyapı atağı

YORUMLAR
500
Orhangazi'de su kesintisi Orhangazi'de su kesintisi Bursa'da bakır kablo yakan 4 şüpheli suçüstü yakalandı Bursa'da bakır kablo yakan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
Kaynak: İHA

Orhangazi, Yeniköy, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Orhangazi'de altyapı atağı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:49 Laleli'de esnaf kavgası! Sopa ve sandalyelerin havalarda uçuştuğu o anlar kameralarda
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
15:35 Yeşilçam'ın "Rambo" lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
15:14 Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum
15:09 Yürek yakan olay! 2 çocuk alevlerin ortasında kalarak hayatlarını kaybetti
15:08 Merkez Bankası açıkladı: Sigara fiyatlarındaki yükseliş devam edecek
14:56 Beşiktaş transfer atağında! Premier Lig'in yıldız golcüsüyle görüşmeler başladı
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 16:08:26. #1.11#
SON DAKİKA: Orhangazi'de altyapı atağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement