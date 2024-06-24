Orhangazi\'deki sulama projesinde boru patlamaları çiftçiyi susuz bıraktı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki sulama projesinde meydana gelen boru patlamaları çiftçiyi susuz bıraktı.

Orhangazi Keramet Sulama Birliği'ne bağlı Güney Yaka Sulama Projesi'nde İznik Gölü'nün güney yakasında kalan Gölyaka, Dutluca, Sölöz, Heceler ve Paşapınar bölgesine kadar yıllardır bir türlü çözülemeyen sistem arızaları ve patlaklar bu yıl da üreticiyi susuz bıraktı. Gölyaka pompaj istasyonundan Dutluca'dan başlayıp Paşapınar bölgesine kadar uzanan bölümde sulama yapan sistemin yanlış projelendirilmesinden dolayı yaşanan patlaklar bu yıl da baş gösterdi.

En son geçen yıl onarılmıştı

Dutluca altından başlayıp Paşapınar bölgesine kadar uzayan sulama hattında projeden kaynaklı hatalardan dolayı bölgede sürekli su patlakları yaşanıyordu. Geçen yıl DSİ tarafından yeniden projelendirilip onarılan bölgede bu yıl sulama mevsiminin başlaması ile birlikte yeniden patlak meydana gelince bölge yeniden susuz kaldı.

Üretici isyanda

Her yıl aynı sorunu yaşayan çiftçiler ise bu yıl da susuz kalmanın isyanını yaşıyor. Bölge sakinleri, Güney Yaka Sulama Projesinin bu bölümündeki sorunun bir türlü giderilemediğini belirterek, burada yaşanan arızalar hem devletin her yıl milyonlarca lira kaybına hem de çiftçinin susuz kalmasına neden oluyor diye görüş belirtiyorlar. Çiftçiler projenin Kuzey Yakasında bugüne kadar hiçbir sorun yaşanmadığını ancak Güney Yaka'nın sürekli arıza yaşandığını belirten üreticiler, bu soruna köklü bir çözüm bulunması gerekiyor ifadelerine yer veriyorlar. - BURSA