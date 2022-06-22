Orman Genel Müdürlüğü hava araçlarının neden aynı anda havada görülemediğini açıkladı - Son Dakika
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Orman Genel Müdürlüğü hava araçlarının neden aynı anda havada görülemediğini açıkladı

22.06.2022 16:49
Orman Genel Müdürlüğü hava araçlarının neden aynı anda havada görülemediğini açıkladı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), hava araçlarının güvenlik ve yangınla mücadelenin kesintiye uğramaması açısından timler halinde hareket ettiği için aynı anda havada görülemediğini açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), hava araçlarının güvenlik ve yangınla mücadelenin kesintiye uğramaması açısından timler halinde hareket ettiği için aynı anda havada görülemediğini açıkladı.

OGM, sosyal medya hesabından hava araçlarının neden aynı anda havada görülemediğinin sebebini açıkladı. "Çünkü hava araçlarımız, pilotların, sivil hava araçlarının güvenliği ve yangınla mücadelenin kesintiye uğramaması açısından timler halinde hareket eder" denilen paylaşımda nedenler şöyle sıralandı:

"Dar bir hava sahasında rüzgar ve coğrafya gibi etkenleri de göz önünde bulundurduğumuzda aynı anda onlarca hava aracının çalıştırılması hava trafiğini ve can güvenliğini riske atar. Bu nedenle birkaç hava aracından oluşan tim havalanıp görevini gerçekleştirip konuşlandığı yere dönerken, bir diğer tim yangına müdahale için kalkış yapar."

Su atma bölgeleri için hedefin türüne göre uygun hava araçlarının seçildiği, buna göre hava aracı timleri oluşturulduğu aktarılan açıklamada, "Bu timler kendilerine tahsis edilen hedef bölgelere su atışları ring dediğimiz bir sırada atarlar. Buradaki amaç yangın üzerine sürekli su atılabilme imkanı için su alma ve atma noktaları arasında hava araçlarının bir düzen halinde uçmasıdır. Görevler esnasında farklı havacılık sistemleri ile uçakların güvenliği sağlanır" ifadeleri kullanıldı.

"BU ZORLU GÖREVDE MORAL VE MOTİVASYON SON DERECE ÖNEMLİ"

"Sivil ve askeri havacılık sistemleri ile de koordinasyon kurulur. Sanıldığı kadar basit bir konu değildir. Teknoloji desteği ile karar alınır. Helikopterlerimiz 5 km'lik bir alanda bulunan yangın havuz ve göletlerimizden daha sık su alıp atar" denilerek koordinasyonun önemine dikkati çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Amfibik uçaklar, denizden veya büyük göllerden su alır bu nedenle helikopterlere göre daha seyrek müdahalede bulunur. Tanker uçaklara ise havaalanında su dolumu yapılır. Bu dolum daha uzun sürer. Yangın söndürme uçaklarımızla ilgili hava trafiğini gözlemlerken bu bilgilere dikkat ederseniz çok mutlu oluruz. Çünkü pilotlarımızın, yangın söndürme personellerimizin, yangın uzmanlarımızın tek amacı yangını söndürmek. Yangınla mücadele tıpkı savaş gibi. Birkaç cephede uzun süren zorlayıcı şartlar altında mücadele ediliyor. Bu zorlu görevde moral ve motivasyon son derece önemli. Milletimizin desteği kahramanlarımızın gücüne güç katıyor."

(Huzeyfe Tarık Yaman - İHA)

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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