Ormanda mantar toplarken 570 metreden dere yatağına yuvarlandı - Son Dakika
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Ormanda mantar toplarken 570 metreden dere yatağına yuvarlandı

20.07.2022 00:57
Ormanda mantar toplarken 570 metreden dere yatağına yuvarlandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesine arkadaşları ile birlikte mantar toplamak için ormanlık alana giden 60 yaşındaki Cihangir Kırım yaklaşık 570 metre yükseklikteki dere yatağına yuvarlanarak yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesine arkadaşları ile birlikte mantar toplamak için ormanlık alana giden 60 yaşındaki Cihangir Kırım yaklaşık 570 metre yükseklikteki dere yatağına yuvarlanarak yaralandı. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerce yaralı vatandaş, bulunduğu yerden uzun uğraşlar neticesinde kurtarıldı.

Olay, Akyazı ilçesi Gökçeler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Haklıdır (46), Kadir Akdaş (58) ve Cihangir Kırım (60) isimli üç arkadaş mantar toplamak için ormanlık alana geldi. 3 arkadaştan bir süre haber alınamayınca durum yetkililere bildirildi. Kayıp ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde Hakan Haklıdır ve Kadir Akdaş isimli iki arkadaş bulundu. Daha sonra bölgede yapılan çalışmalar neticesinde ise yaklaşık 2 saat sonra Cihangir Kırım, dere yatağında yaralı şekilde bulundu. Yaralının yaklaşık 570 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandığı öğrenildi. Ekiplerin uzun uğraşlar neticesinde kurtardığı yaralı, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Cihangir, Akyazı, Kırım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ormanda mantar toplarken 570 metreden dere yatağına yuvarlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ormanda mantar toplarken 570 metreden dere yatağına yuvarlandı - Son Dakika
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