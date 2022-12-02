Ormanda odun kesen muhtara domuz saldırdı! Yaşananlar anbean kamerada - Son Dakika
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Ormanda odun kesen muhtara domuz saldırdı! Yaşananlar anbean kamerada

02.12.2022 10:27

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ormanda odun kesen muhtara köpeklerin kovaladığı domuz saldırdı. Yaşananlar anbean görüntülenirken muhtar saldırıyı hafif yaralarla atlattı.

Mustafakemalpaşa ilçesi Işıklar Muhtarı Ahmet Kula, ormanda izinli olarak kesim işi yapıyordu. Arkadaşlarıyla birlikte kesim yaptığı esnada köpek sesleri duyulunca ormanda çalışanlar; köpeklerin havlayarak geldiği yöne döndü.

HAFİF YARALANDI

Köpeklerin geldiğini görenler cep telefonuyla kayda başladı. Köpeklerin kovaladığı domuz; ağaçların arasından çıkarak muhtara saldırdı. Muhtar Kula, domuzun çarpmasıyla birlikte yere düştü. Muhtarı hafif yaralayan domuz ise yoluna devam etti. Domuzun muhtara saldırmasını arkadaşları ise saniye saniye görüntüledi. Saldırıya uğrayan muhtar saldırıyı küçük sıyrıklarla atlattı.

"KÖPEKLERİN KOVALADIĞI DOMUZ BİZE DOĞRU GELDİ"

Ormanda bir anda karşılarına domuz çıktığını belirten Işıklar köyü Muhtarı Ahmet Kula, "Ormanda izinli olarak odun kesim işi yapıyorduk. Köpek sesleri duyuldu. Onların kovaladığı domuz bana gelip çarptı. Saldırıyı küçük sıyrıklarla atlattık" dedi.

Kaynak: İHA
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Mustafakemalpaşa, Ahmet Kula, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ormanda odun kesen muhtara domuz saldırdı! Yaşananlar anbean kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ormanda odun kesen muhtara domuz saldırdı! Yaşananlar anbean kamerada - Son Dakika
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