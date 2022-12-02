Ormanda bir anda karşılarına domuz çıktığını belirten Işıklar köyü Muhtarı Ahmet Kula, "Ormanda izinli olarak odun kesim işi yapıyorduk. Köpek sesleri duyuldu. Onların kovaladığı domuz bana gelip çarptı. Saldırıyı küçük sıyrıklarla atlattık" dedi.

Köpeklerin geldiğini görenler cep telefonuyla kayda başladı. Köpeklerin kovaladığı domuz; ağaçların arasından çıkarak muhtara saldırdı. Muhtar Kula, domuzun çarpmasıyla birlikte yere düştü. Muhtarı hafif yaralayan domuz ise yoluna devam etti. Domuzun muhtara saldırmasını arkadaşları ise saniye saniye görüntüledi. Saldırıya uğrayan muhtar saldırıyı küçük sıyrıklarla atlattı.

Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Ahmet Kula, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Ormanda odun kesen muhtara domuz saldırdı! Yaşananlar anbean kamerada - Son Dakika

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