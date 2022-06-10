Ortaca'da 8 muhtar derneklerinden ayrıldığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ortaca'da 8 muhtar derneklerinden ayrıldığını açıkladı

10.06.2022 11:43
Ortaca'da 8 muhtar derneklerinden ayrıldığını açıkladı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 8 muhtar, yaptıkları basın açıklaması ile Ortaca Muhtarlar ve Azalar Derneğinden ayrıldıklarını açıkladı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 8 muhtar, yaptıkları basın açıklaması ile Ortaca Muhtarlar ve Azalar Derneğinden ayrıldıklarını açıkladı.

Bahçelievler Muhtarı Aziz Türkmen, Dikmekavak Muhtarı Rafet Akçakaya, Karaburun Muhtarı Selahattin Apçin, Yerbelen Muhtarı Hüseyin Gün, Karadonlar Muhtarı Adnan Acar, Akıncı Muhtarı Doğan Ünal, Mergenli Muhtarı Mustafa Çelik ve Gölbaşı Muhtarı Polat Atılgan Ortaca Muhtarlar ve Azalar Derneği üyeliğinden istifa etti.

Dernekten ayrılan muhtarlar adına açıklama yapan Bahçelievler Mahalle Muhtarı Aziz Türkmen, 8 muhtar arkadaşı ile Ortaca Muhtarlar ve Azalar Derneğinden ayrıldıklarını söyledi.

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Aziz Türkmen, "15 Nisan 2021'de bizimde desteğimizi alarak kurulan muhtarlar derneğinin kuruluşu ve işleyişinin aynı olmadığını düşündüğümüz için dernek üyeliğinden istifamızı sunduk. Ortaca'daki tüm kurum ve kuruluşlardan yazışmaların tarafımızı bildirilmesini rica ediyoruz. Ayrıca Ortaca içinde yapılacak olan hizmetler için şuandaki mevcut kurum amirleri ve dernek başkanı ile diğer muhtar arkadaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz" dedi.

Muhtar Türkmen, sözlerini şöyle tamamladı; "Derneğin bir kuruluş amacı vardı. Hep beraber her yerde aynı yere yumruk vurmak, birlik olmak istiyorduk. Fakat bu şekilde olmadı. Kuruluş amacı ile işleyiş aynı şekilde değildi. Kimseye karşı kızgınlığımız ve kişisel sorunumuz yok." - MUĞLA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Ortaca, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ortaca'da 8 muhtar derneklerinden ayrıldığını açıkladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:49 Yıldız futbolcu Lucas Biglia, İstanbul'da kalıyor! İşte anlaşma imzaladığı yeni kulüp
11:39 Britney Spears'in düğününde arbede çıktı! Eski eşi törene zorla girmeye çalışınca ortalık savaş alanına döndü
11:36 İki farklı ilde evlat dehşeti! Biri annesini, diğeri babasını öldürdü
11:25 TFF'de başkanlık seçimine tek aday olarak girmesi beklenen Mehmet Büyükekşi'ye rakip çıktı! 8 aday daha başkanlık için başvurdu
11:16 İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdi! Genelgede düğün ve nişan benzeri etkinliklerle ilgili uyarılara yer verildi
11:10 Ekonomik adımların açıklamasından sonra düşen dolar, tekrar yükselerek 17,21 seviyelerinde işlem görüyor
11:04 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3'ü kanser olmak üzere 83 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
10:51 Bangladeş'te şaşkınlık yaratan kavga! Taş ve tuğlalarla 'Brezilya mı daha iyi Arjantin mi?' sorusuna cevap aradılar
10:48 Benzin ve otogaza büyük zam! Bu gece yarısından sonra benzin 2,18 lira, otogaz ise 54 kuruş zamlanabilir
10:35 Tolga Akış ile boşanma kararı alan Zeynep Bastık'tan açıklama: Boşanıyoruz ama birbirimizin hayatından çıkmayacağız, aile kalmaya devam edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 12:02:36. #1.12#
SON DAKİKA: Ortaca'da 8 muhtar derneklerinden ayrıldığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement