Ortaca\'da Küçükbaş Aşılama Çalışmaları

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ekipler tarafından küçükbaş aşılama ve kimliklendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı birimi tarafından, 2025 yılı Küçükbaş Aşılama Programı kapsamında Mergenli Mahallesi'nde bulunan küçükbaş işletmelerde; Çiçek Aşısı, PPR (Koyun Keçi Vebası) Aşısı, Brucella Aşısı uygulandı. Aynı zamanda kimliklendirme işlemleri gerçekleştirilerek hayvanlar kayıt altına alındı. Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı birimi tarafından, sürü sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalıkları önlemek için aşılama çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi. - MUĞLA