IHAAW132211-GEN/4-01-2024

- Ortaca'da küçükbaş hayvan üreticileri bilgilendirildi

(Fotoğraflı) Necati Kanbur

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri, Koyun ve Keçi Destek Programı kapsamında Ortaca'da kayıtlı küçükbaş hayvan yetiştiricilerini ziyaret etti. Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 2024 yılında da çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar. Ekipler hayvan sağlığı ve yetiştiricilerin ihtiyaçlarını belirlemek amacı ile Koyun ve Keçi Destek Programı kapsamında Ortaca'da kayıtlı küçükbaş hayvan yetiştiricilerini ziyaret etti. Ziyaretlerde hayvanların sağlıkları kontrol edildi. Üreticilere yapmaları gerekenler konusunda tavsiyede bulunuldu ve talepleri alındı.

(OD-Y)

4.01.2024 13: 23: 22 TSI

NNNN - AYDIN