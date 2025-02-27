Ortaca'da Tefecilik Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Yerel

Ortaca'da Tefecilik Operasyonu: 4 Tutuklama

Ortaca'da düzenlenen operasyonda 4 tefeci tutuklandı, çeşitli uyuşturucu ve silah buluntuları oldu.

27.02.2025 20:15
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Ortaca'da tefecilik operasyonu: 4 tutuklama

MUĞLA - Muğla, Ortaca İlçesinde 'Tefecilik' yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde beş ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 10 adet sentetik hap, 3 gram kubar esrar maddesi, esrar fişeği, 14 adet kurusıkı tabanca fişeği, kayıtların tutulduğu ajanda, laptop, hafıza kartı ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ortaca'da Tefecilik Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika

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