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Ortaca'da tefecilik operasyonu: 4 tutuklama

MUĞLA - Muğla, Ortaca İlçesinde 'Tefecilik' yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde beş ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 10 adet sentetik hap, 3 gram kubar esrar maddesi, esrar fişeği, 14 adet kurusıkı tabanca fişeği, kayıtların tutulduğu ajanda, laptop, hafıza kartı ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.